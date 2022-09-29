Первые симптомы гриппа: что категорически нельзя делать

Как выглядят первые признаки гриппа

Симптомы гриппа очень похожи на обычную простуду и коронавирус, но есть некоторые отличительные черты. Признаки гриппа проявляются намного быстрее, они более тяжелые и держатся немного дольше. К ранним признакам относятся:

Сильная усталость

Внезапная лихорадка (температура от 38 градусов)

Першение или боль в горле

Кашель

Озноб

Боль в мышцах и во всем теле

Насморк

На ранних стадиях гриппа лихорадка является обычным явлением, но не у всех людей она бывает. Самая отличительная черта - симптомы появляются внезапно и очень быстро.

Что категорически нельзя делать при первых симптомах гриппа

Не ходите на работу или учебу. Человек с гриппом заразен за день или два до появления симптомов и остается заразным в течении 5-7 дней после ухудшения самочувствия.

Не пожимайте людям руки и не обнимайте их. Если вы не хотите стать распространителем вируса, избегайте физического контакта с другими людьми, не обменивайтесь с ними едой или напитками.

Не заставляйте себя. Грипп - это прогрессирующее заболевание, а это значит, что симптомы будут ухудшаться до начала выздоровления. Лишение организма отдыха в первые дни болезни может привести к тому, что время для выздоровления будет увеличиваться.

Избегайте обработанных пищевых продуктов и сахара. Такие продукты не дают питательных веществ вашему организму, а значит и сил для выздоровления.

Не пропускайте приемы пищи. При гриппе аппетита обычно нет и можно есть меньше, но вашему организму нужны питательные вещества для борьбы с вирусом. Отличными вариантами станут супы, йогурты, овсянка, фрукты, овощи, бульон.

Не ходите в людные места. Грипп очень заразен, поэтому ограничьте посещение людных мест, чтобы не стать распространителем вируса.

Будьте осторожны с недоказанными травяными средствами. Травы и различные добавки не проходят проверку на качество, упаковку и безопасность, поэтому будьте осторожны с такими препаратами. Обязательно обратитесь за консультацией к врачу и покупайте только в надежных местах.

Не курите. Грипп - это респираторное заболевание, а курение раздражает легкие и ухудшает симптомы.