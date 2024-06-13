RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На первый взгляд как ангина. Врач назвал болезнь с необратимыми осложнениями

Фото: Врач назвал опасную болезнь (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Дифтерия - это бактериальная инфекция верхних дыхательных путей. Чаще она проявляется в виде пленочных наслоений на миндалинах и задней стенке глотки, болью в горле, увеличением подчелюстных лимфоузлов и отеком тканей шеи.

Какие необратимые осложнения вызывает эта болезнь, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост семейного врача Михаила Цюрака в Instagram.

Что нужно знать о дифтерии

На первый взгляд все выглядит как обычная ангина. К сожалению, с дифтерией не все так просто. Дифтерийная бактерия выделяет токсин, химическое соединение, вызывающее часто необратимые осложнения.

Какие осложнения от дифтерии

Миокардит (воспаление сердечной мышцы). Часто перенесенный миокардит вызывает миокардитический кардиосклероз, необратимое состояние, которое может сопровождаться аритмией и сердечной недостаточностью.

Поражение периферических нервов, что может привести к затруднению глотания, остановке дыхания, параличу или нейропатии (нарушение чувствительности).

Необратимое поражение почек, что чревато в будущем развитием почечной недостаточности.

Лечение дифтерии

Для лечения дифтерии, кроме антибиотика, используют антитоксин (специальная сыворотка из лошадиной крови). Но от губительного воздействия токсина можно защититься заранее. Существует бесплатная вакцинация от дифтерии, которую нужно делать детям в 2, 4, 6, 18 месяцах жизни, в 6 и 16 лет; для взрослых - каждые 10 лет (26, 36 и т.д.).

Вакцину нужно делать повторно потому, что она создает антитоксический иммунитет - защиту от токсина, который слабеет со временем. Поэтому его нужно восстанавливать в вышеупомянутом возрасте.

 

Напомним, что врач рассказал, почему он избегает пластиковых бутылок с водой, и почему вы тоже должны это делать.

Читайте также, что произойдет с организмом, если каждый день есть много клубники.

Читайте РБК-Украина в Google News
біль у горліДифтерияВрачи