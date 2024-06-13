На первый взгляд как ангина. Врач назвал болезнь с необратимыми осложнениями

Что нужно знать о дифтерии

На первый взгляд все выглядит как обычная ангина. К сожалению, с дифтерией не все так просто. Дифтерийная бактерия выделяет токсин, химическое соединение, вызывающее часто необратимые осложнения.

Какие осложнения от дифтерии

Миокардит (воспаление сердечной мышцы). Часто перенесенный миокардит вызывает миокардитический кардиосклероз, необратимое состояние, которое может сопровождаться аритмией и сердечной недостаточностью.

Поражение периферических нервов, что может привести к затруднению глотания, остановке дыхания, параличу или нейропатии (нарушение чувствительности).

Необратимое поражение почек, что чревато в будущем развитием почечной недостаточности.

Лечение дифтерии

Для лечения дифтерии, кроме антибиотика, используют антитоксин (специальная сыворотка из лошадиной крови). Но от губительного воздействия токсина можно защититься заранее. Существует бесплатная вакцинация от дифтерии, которую нужно делать детям в 2, 4, 6, 18 месяцах жизни, в 6 и 16 лет; для взрослых - каждые 10 лет (26, 36 и т.д.).

Вакцину нужно делать повторно потому, что она создает антитоксический иммунитет - защиту от токсина, который слабеет со временем. Поэтому его нужно восстанавливать в вышеупомянутом возрасте.