Первая леди США обнажила плечи во время инаугурационного бала. Яркий образ Мелании Трамп

Вечерний образ Мелании Трамп

Платье имело черные вставки по всей длине, которые напоминали геометрические узоры. Вместе с 47-м президентом Америки Мелания зашла в Walter E. Washington Convention Center именно в таком образе.

Дональд и Мелания Трамп (фото: Getty Images)

Одежда также имела небольшой разрез в области ног, и она удачно скомбирировала ее с белыми туфлями на каблуках. Дополнительный акцент создавала брошь 1955 года, созданная Гарри Уинстоном, которую Мелания надела как чокер.

Вечерний наряд для Трамп создал ее давний советник по стилю, французский дизайнер Эрве Пьер. Это уже не первый наряд, над которым он для нее работает. Например, в 2017 году Мелания появилась в платье ванильного цвета, которое имело открытые плечи, высокий разрез и было декорировано красным шелковым поясом.

В таком виде избранница Трампа появилась на прошлом своем инаугурационном балу, который ознаменовал начало первого президентского срока ее мужа в 2017 году.

"Для меня большая честь сотрудничать с первой леди над дизайном ее инаугурационного платья. Было понятно, что миссис Трамп тяготела к сочетанию черного и белого - верна своему стилю и видению", - комментирует Пьер сотрудничество с Меланией.

На первой части инаугурации, более официальной, первая леди появилась в темно-синем пальто и юбке от нью-йоркского дизайнера Ада Липпеса. Наряд она дополнила шляпой с широкими полями, которая закрыла большую часть лица. Такой выбор означал определенный отход от типичного наряда первых леди в день инаугурации.

Во время церемонии, когда президент хотел поцеловать избранницу, он не смог прикоснуться к ее щеке, поэтому сделал воздушный поцелуй, и этот момент активно обсуждают в сети.

К слову, последней первой леди, которая носила шляпку на инаугурации президента, была Хиллари Клинтон. В 1993 году она появилась в бархатной шляпе синего цвета, которая также прикрывала часть лица.

Что касается шляпы Мелании, то пользователи активно обсуждают ее модный выход в свет. Некоторые восхищаются стильным и лаконичным аутфитом, другие же - не совсем понимают, почему бывшая модель решила предстать именно в таком наряде на важном масштабном событии.

Жена Трампа (фото: Getty Images)