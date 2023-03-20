Первая в Европе интерактивная площадь. Вот как изменится центр Черновцов в ближайшее время (фото)

Что известно о реконструкции

"Черновцы - город, который развивается и держит связь со всем миром! Мы провели конкурс на лучший проект по реконструкции Центральной площади Черновцов. Она заслуживает выглядеть по-европейски и привлекательно! Проект впечатляющий и масштабный, где сочетаются традиции и технологии. Мы на пути к европейскому комфорту", - отмечает чиновник.

Этот конкурс длился 4 месяца. Все 24 работы, которые были на него поданы, будут представлены на следующей неделе для всеобщего обозрения.

"Из интересного на площади будет арт-инсталляция с сочетанием живых растений, объемных зеркальных полигонов и медиа-элементами. Также разработают лазерное образовательно-развлекательное пространство для детей", - прокомментировал главный архитектор города Дмитрий Домитрюк.

Какова будет площадь после реконструкции

В площади планируют изменить границы - восстановят ее исторический контур. Также увеличат пешеходную зону и обустроят один проезд для транспорта через площадь. Зеленые насаждения планируют переместить поближе к скверу Шевченко. Перед зеленой зоной установят фонтан.

На центральной площади планируют установить фонтан (скриншот с видео)

В сквере Шевченко, что напротив площади, уберут монументальную стену, созданную во времена Советского союза. Также обустроят зеленые насаждения и детские площадки.

Таким будет обновлен сквер Шевченко (скриншот с видео)

Также отмечается, что площадь должна стать первой в Европе интерактивной с образовательно-развлекательными элементами. Ее расширят элементами дополненной реальности.

Интерактивные элементы на площади (скриншот с видео)

На площади установят металлические опоры в виде буков - символ края. Эти конструкции обустроят лазером, который будет транслировать разные рисунки.

Вот такой вид будет иметь центральная площадь после реконструкции (скриншот с видео)

Также отмечается, что реконструкцию площади проведут поэтапно. Начать первые работы планируется весной 2024 года, к этому времени будут разрабатывать проект.