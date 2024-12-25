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Пэрис Хилтон снялась обнаженной для рождественской открытки (фото)

Среда 25 декабря 2024 16:37
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Пэрис Хилтон снялась обнаженной для рождественской открытки (фото) Пэрис Хилтон (фото: instagram.com/parishilton)
Автор: Иванна Пашкевич

Пэрис Хилтон снялась полностью обнаженной для рождественской открытки. Соответствующее фото появились в соцсетях 43-летней светской львицы.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

На снимках звезда предстала полностью обнаженной. Она прикрыла тело огромным красным бантом, напоминающим подарочную упаковку.

Пэрис Хилтон снялась обнаженной для рождественской открытки (фото)

Пэрис Хилтон (фото: instagram.com/parishilton)

Дополнили образ звезды красные туфли на высоком каблуке, идеально сочетающиеся с праздничной атрибутикой.

"Все готово к предстоящим праздникам", - подписала кадры Пэрис.

Пэрис Хилтон снялась обнаженной для рождественской открытки (фото)

Пэрис Хилтон снялась обнаженной для рождественской открытки (фото)

Пэрис Хилтон снялась обнаженной для рождественской открытки (фото)

Пэрис Хилтон снялась обнаженной для рождественской открытки (фото)

Пэрис Хилтон снялась обнаженной для рождественской открытки (фото)

Пэрис Хилтон (фото: instagram.com/parishilton)

Отметим, что статус молодой мамы не помешал звезде публиковать откровенные фото в своем блоге.

В 2023 году вместе с мужем они стали родителями сына Феникса и дочери Лондон, которые родились с помощью суррогатной матери.

Отцовство не изменило ее привычный стиль жизни - Хилтон регулярно посещает вечеринки и гламурные события, из-за чего в соцсетях ее иногда критикуют за плохое материнство.

К слову, ранее мы писали, что Осадчая, Сумская и другие звезды трогательно поздравили украинцев с Рождеством.

Также Дмитрий Комаров показал, как праздновал Рождество с защитниками в Покровске.

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