Пэрис Хилтон снялась обнаженной для рождественской открытки (фото)
Пэрис Хилтон снялась полностью обнаженной для рождественской открытки. Соответствующее фото появились в соцсетях 43-летней светской львицы.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.
На снимках звезда предстала полностью обнаженной. Она прикрыла тело огромным красным бантом, напоминающим подарочную упаковку.
Пэрис Хилтон (фото: instagram.com/parishilton)
Дополнили образ звезды красные туфли на высоком каблуке, идеально сочетающиеся с праздничной атрибутикой.
"Все готово к предстоящим праздникам", - подписала кадры Пэрис.
Пэрис Хилтон (фото: instagram.com/parishilton)
Отметим, что статус молодой мамы не помешал звезде публиковать откровенные фото в своем блоге.
В 2023 году вместе с мужем они стали родителями сына Феникса и дочери Лондон, которые родились с помощью суррогатной матери.
Отцовство не изменило ее привычный стиль жизни - Хилтон регулярно посещает вечеринки и гламурные события, из-за чего в соцсетях ее иногда критикуют за плохое материнство.
К слову, ранее мы писали, что Осадчая, Сумская и другие звезды трогательно поздравили украинцев с Рождеством.
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