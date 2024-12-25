Пэрис Хилтон снялась обнаженной для рождественской открытки (фото)

Пэрис Хилтон снялась полностью обнаженной для рождественской открытки. Соответствующее фото появились в соцсетях 43-летней светской львицы.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

На снимках звезда предстала полностью обнаженной. Она прикрыла тело огромным красным бантом, напоминающим подарочную упаковку.

Пэрис Хилтон (фото: instagram.com/parishilton)

Дополнили образ звезды красные туфли на высоком каблуке, идеально сочетающиеся с праздничной атрибутикой.

"Все готово к предстоящим праздникам", - подписала кадры Пэрис.

Пэрис Хилтон (фото: instagram.com/parishilton)

Отметим, что статус молодой мамы не помешал звезде публиковать откровенные фото в своем блоге.

В 2023 году вместе с мужем они стали родителями сына Феникса и дочери Лондон, которые родились с помощью суррогатной матери.

Отцовство не изменило ее привычный стиль жизни - Хилтон регулярно посещает вечеринки и гламурные события, из-за чего в соцсетях ее иногда критикуют за плохое материнство.