"Пережить смерть гораздо легче": Харчишин рассказал о сложном диагнозе 16-летнего сына

Как артист комментирует болезнь сына

Харчишин говорит, что болезнь относится к ряду нейропсихиатрических, и она относительно новая.

"Я не знаю, что может быть хуже. Но это не аутизм, это нейропсихиатрия. Это заболевание, похоже, начали диагностировать только с 2010 года. Оно относится к категории "Другие нейропсихиатрические заболевания ребенка", - объясняет он.

Харчишин с сыном Евгением в 1-летнем возрасте (Фото: Viva)

Знаменитость назвал симптомы недуга, а также рассказал, что отдельная сложность состоит в том, что его часто путают с другими. Харчишин подчеркнул, что диагноз - приобретенный, и мог быть занесен в результате определенных проблем со здоровьем в прошлом.

"Это совокупность определенных особенностей, симптомов - поведенческих и не только. Также приобщается еще автоиммунная проблема. В конце концов у тебя синдром Туретта (наследственное нейропсихическое расстройство, которое начинается в детстве и характеризуется многочисленными физическими (моторными) тиками мышц), например, признаки острого психоза, биполярное расстройство, синдром дефицита внимания - это самое легкое, что может быть. Еще - мании какие-то, даже шизоидного типа, и еще куча всего", - говорит певец.

"А также - регулярные ажитации - это когда ты не можешь просто сидеть. Он может не спать сутки и потом следующие, потом заснуть днем. Может кричать в течение нескольких часов", - добавляет он.

Эта болезнь развивается очень агрессивно и динамично, отметил певец.

"Ясно, что это приобретенное. Но тот иммунный дефицит - это второе, а первое - это инфекция банального стрептококка, который находится в головном мозге и его невозможно вывести. Стрептококк, который есть у каждого второго-третьего ребенка. Он занесен, конечно, - после удаления, например, аденоидов", - продолжает высказываться на эту тему мужчина.

Певец с экс-женой Юлией - мамой Евгения (Фото: instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr)

Лидер группы "Друга Ріка" озвучил методы лечения, и в числе возможных - химиотерапия.

"Сначала это путают с какой-то малой хореей - есть такое неврологическое заболевание с определенными психологическими последствиями. Эта болезнь постоянно мигрирует, ее постоянно с чем-то ошибочно ассоциируют. Она лечится иммуноглобулинами и высокими дозами антибиотиков", - рассказал он.

"У нас в Украине есть врач, который говорит, что он вылечил нескольких таких людей, но они были взрослые. Второй протокол, еще не опубликованный в мире и испытанный у нас - это химиотерапия. Химиотерапия против опухоли. Примерный протокол как при лимфоме Ходжкина", - говорит исполнитель.

Харчишин заключает, что семье до сих пор трудно принять ситуацию такой, как она есть. Однако они не теряют надежды, что в будущем Евгений все же сможет поправиться.

"Мы все молились на пубертат, и что именно в этом возрасте он получит гормональные какие-то изменения, и они приведут к выздоровлению. Но, к сожалению, пока этого не произошло. Вопрос в том, что мы жили в этой новой модели для себя годами, но нельзя сказать, что "Вот мы привыкли, мы его воспринимаем, теперь он такой", - отмечает Валерий.

Артист откровенно рассказал о диагнозе сына (Фото: instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr)

"Я знаю, что такое смерть. Я переживал потерю близких мне людей, но я скажу, что пережить смерть взрослого человека гораздо легче, чем пережить это. Пережить болезнь сына, когда он становится другим", - признается он.

Самое сложное во всем этом, по словам музыканта, видеть своего ребенка и помнить, каким он был раньше.

"Когда ребенок уходит от тебя ментально. Вчера он был тем, которым ты помнишь, а сегодня он приходит другой. И это такое впечатление, что просто поменяли местами, и это уже не твой сын, хотя внешне ты понимаешь, что это он, тот же Женя", - сказал мужчина.

Напомним, Евгений родился в браке артиста с супругой Юлией. С вышеупомянутой болезнью парень борется уже около пяти лет. Кроме Евгения, у Харчишина есть еще двое сыновей. В 2022 году он сообщал, что разводится с избранницей.