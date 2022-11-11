Пережила Большую депрессию, войны и пандемию: 101-летняя художника поделилась секретами долголетия

Известная художница из Иллинойса Мэри Флип отпраздновала 101 день рождения. Сейчас женщина живет в Аризоне, у нее шестеро детей и она сохранила свое чувство юмора и жажду к жизни.

На импровизированной вечеринке Мэри Флип рассказала, что помогло ей дожить до такого возраста.

Мэри Флип родилась 2 ноября 1921 года. Во время Великой депрессии в США она потеряла мать и сестру. Она осталась единственной выжившей в своей семье и стала сиротой в 15 лет.

В 18 лет Мэри переехала в Мексику, где прожила много лет. Там она встретила своего мужа и вышла замуж, а потом они начали вести жизнь "тихих владельцев ранчо".

Через некоторое время пара решила вернуться в США и выбор пал на Чикаго. В США Мэри Флип решила, что хочет реализоваться в искусстве. Первый ребенок родился уже в Чикаго, а через несколько лет Мэри стала известной художницей.

"Мне очень нравится рисовать. И я смогла понять, что вещи меняются, даже когда ты их рисуешь. Так что я могу ими управлять и сделать их реальными", - рассказывала она в интервью.

Флип отметила, что ей потребовалось время, чтобы овладеть всеми художественными навыками, но ей "нечего было делать, кроме как воспитывать кучу детей". В браке у нее родилось их шестеро.

Художница Мэри Флип получила признание Чикагской школы искусств и всю свою жизнь она считала свою любовь к искусству - творческой отдушиной.

На 101 день рождения дети организовали Мэри импровизированную вечеринку. Сама виновница торжества выпила немного любимого пива Guinness и наблюдала за танцами.

Мэри Флип отметила 101 год рождения (Кадр из видео)

Дочь спросила у нее, какой секрет помог ей дожить до такого почтенного возраста.

"О, мой секрет. Хм, я не знаю. Наверное, текила", - сказала Мэри.

Страсть к этому напитку у нее появилась еще в юности, когда она перебралась жить в Мексику. Именно текила и творчество ей помогли пережить потерю близких родных.

Стоит отметить, что ученые из Американского химического сообщества подтверждают, что мексиканский спирт помогает снизить кровяное давление риск деменции на 37%. Одна небольшая рюмка текилы в день работает как снотворное, помогает сбросить лишний вес и облегчить простуду.