Проверьте себя: 4 признака того, что вы - токсичный партнер

Когда вы несчастливы в отношениях, легко указать пальцем на партнера и обвинить его в том, что он токсичен. Но что, если это вы сами токсичны? Никто не совершенен, поэтому кто-либо иногда может демонстрировать токсическое поведение и паттерны, не осознавая этого.

Признаки токсичности в отношениях

Конечно, никто не пытается быть токсичным человеком в своих отношениях, иногда это может быть определенный трудный период - и многие даже не могут в этом признаться.

Но если следующие признаки присутствуют в поведении, можно быстрее принять действительность, проанализировать и, возможно, изменить свое поведение, что будет способствовать здоровым отношениям.

Вы всегда снисходительны и гиперкритичны

Вы всегда находите недостатки в своем партнере? Вы всегда критикуете его независимо от того, что он делает, от того, как он водит машину до того, как моет посуду?

Возможно, для вас ваши замечания имеют хорошие намерения. Или вы верите, что на самом деле помогаете своему партнеру измениться.

Но если вы постоянно находите недостатки и говорите со своим партнером свысока, он будет чувствовать себя рядом с вами хуже, а не лучше, а это токсично.

Вы манипулируете и контролируете

Вы настаиваете на принятии большинства, если не всех важных решений для вас и вашего партнера. Вы очень редко идете на компромисс, и если ваш партнер сопротивляется вашей идее, вы, как правило, злитесь или дуетесь из-за этого.

Вы даже можете скрывать информацию от партнера или лгать ему, чтобы добиться своего. Отношения основываются на компромиссе и доверии, а требовательность вместе с манипулятивностью подрывает основы здоровых отношений.

Вы самовлюблены

Самовлюбленный человек тратит слишком много времени на размышления, разговоры и восхваления себя. В этом случае ярлыки, достижения и титулы важнее сущности.

Если вы гордитесь тем, сколько зарабатываете денег, и сосредотачиваетесь на покупке дорогих вещей, чтобы чувствовать себя хорошо, вместо того, чтобы инвестировать в эмоциональное благополучие себя и ваших отношений, вы можете быть нарциссическим.

Также, если вы рассматриваете своего партнера как средство получения желаемого или для того, чтобы чувствовать себя лучше, вместо того, чтобы уважать его как отдельного человека, вы демонстрируете нарциссическое поведение.

Вам не хватает эмпатии к партнеру

Эмпатия - это способность быть чувствительным к чьим-то чувствам и опыту и соответственно изменять свое поведение. Если вы можете причинить боль своему партнеру без угрызений совести или найти способ обвинить его в своих действиях, то вы токсичны.

Понимание и уважение чувств партнера являются непременной частью успешных отношений, и если вы отказываетесь сопереживать его или ее опыт, вы токсичны.