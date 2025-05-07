Проверьте копейки магнитом: как найти уникальные монеты, которые стоят тысячи гривен
Материал, из которого чеканятся украинские монеты, менялся на протяжении лет, поэтому не все они реагируют на магнит. Как проверка магнитом ваших монет может выявить среди них редкие и очень дорогие экземпляры?
РБК-Украина (проект Styler) объясняет, как простая проверка магнитом может помочь вам найти монету, которую можно продать за тысячи или даже десятки тысяч гривен.
Металлический состав и магнитность монет
В разные годы для чеканки украинских монет выбирали разные металлы и сплавы, и именно от этого зависит, будет ли монета магнититься.
Ранее, до 2012-2013 годов, желтые 10, 25 и 50 копеек изготавливали из латуни или алюминиевой бронзы, поэтому они обычно не реагировали на магнит. В 2013 году Нацбанк решил изменить металл для 50-копеечных монет на низкоуглеродистую сталь с гальваническим покрытием, а чуть позже - и для более мелких номиналов, поэтому с тех пор эти монеты начали притягиваться к магниту.
Иногда старые монеты могут слабо магнититься из-за незначительных примесей железа в сплаве, но такие случаи встречаются крайне редко. Именно из-за разного состава металлов коллекционеры и нумизматы обращают внимание на магнитность, ведь это помогает быстрее идентифицировать год выпуска и материал. Магнитная проверка стала одним из первых способов предварительно распознать монету перед детальным осмотром.
"Немагнитные" 5 копеек стоят 25 400 гривен (изображение: скриншот Violity.com)
Как проверить монету на магнитность
Возьмите мощный магнит и поднесите к монете: если она прилипнет - это стальная основа с покрытием.
Для серебристых монет (1 коп., 5 коп.) можно опустить их в тарелку с водой и опустить магнит - притянутые выньте отдельно.
Монеты, которые не магнитятся, но соответствуют годам магнитных выпусков, проверьте у нумизматов: это может быть пробный экземпляр в "чужом" металле или подделка.
"Магнитные" 50 копеек стоят 11 500 гривен (изображение: скриншот Violity.com)
Какие номиналы притягиваются магнитом, а какие - нет
Немагнитные монеты (латунь, бронза, немагнитная сталь):
- 1 коп. - 1992, 1994, 1996
- 2 коп. - 1992-1996
- 5 коп. - 1992, 1996
- 10 коп. - до 2013
- 25 коп. - до 2013
- 50 коп. - до 2012
- 1 грн - 1995-2014
Магнитные монеты (сталь с покрытием):
- 1 коп. - 2000-2014
- 2 коп. - 2001-2014
- 5 коп. - 2001-2014
- 10 коп. - с 2014
- 25 коп. - с 2014
- 50 коп. - с 2013
Редкие немагнитные монеты:
- 1 коп. - 1992, 1994 (немагнитная сталь)
- 2 коп. - 1992 (алюминий)
- 5 коп. - 1992, 1996 (немагнитная сталь)
- 10 коп. - 2014 (алюминиевая бронза)
- 25 коп. - 2014 (алюминиевая бронза)
- 50 коп. - 2013-2014 (алюминиевая бронза)
Если монета, которую вы нашли, - "аномальная", то есть не должна магнититься согласно этому списку, или наоборот - магнитится, то это может принести вам большие деньги из-за редкости такого экземпляра.
"Немагнитные" 5 гривен стоят 3 500 гривен (изображение: скриншот Violity.com)
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При написании материала были использованы источники: сайты Monitex.com.ua, Monety.ua, Violity.com.