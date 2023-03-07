Проверка сливочного масла кипятком. Стоит ли доверять такому методу?

Сливочное масло - это продукт, который подделывают очень часто, добавляя туда растительные жиры. Можно ли проверить качество сливочного масла, залив его кипятком, ведь многие доверяют этому методу?

На этот вопрос ответила кулинарный блогер Дарья Дорошкевич на своей странице в Instagram.

Можно ли проверить качество масла кипятком?

На видео Дарья сделала то, чего вам не показывали раньше. Она добавила кусочек маргарина (где в составе на 1 месте частично гидрогенизированное пальмовое масло) к маслу. И показала, можно ли их отличить.

Блогер взяла два стакана, в один из них добавила сливочное масла и залила кипятком, в другом тоже самое плюс несколько капель маргарина. В итоге жидкость в двух емкостях получилась одинакового цвета и консистенции. Соответственно, вы не узнаете, в каком стакане был добавлен маргарин. В домашних условиях это сделать нереально!

К сожалению, кроме лаборатории (с помощью хроматографа) никто не может распознать добавление растительного масла к сливочному маслу. Особенно в малых количествах (как это делают при фальсификации масла).