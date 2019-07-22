Не нашкодьте дитині: Комаровський зруйнував міф про імунітет малюків (відео)

Доктор Комаровський розповів про те, як не нашкодити імунній системі дитини, що тільки формується. Про це іменитий педіатр написав на своїй сторінці в Instagram.

За словами Євгена Комаровського, зайва чистота заважає абсолютно всім, а особливо заважає вона дітям. І найголовнішим міфом про гігієну є те, що чим чистіше - тим краще.

Педіатр стверджує, що ті мами, які плутають чистоту і стерильність, лише шкодять формуванню імунітету у малюків.

Комаровський зруйнував міф про гігієну і імунітет дитини (фото: pixabay.com)

"Діти від природи готові зустрічатися щодня з величезною кількістю вірусів, бактерій. Імунна система до цього готова", - пише Комаровський.

Але якщо дитина живе в абсолютній чистоті, її імунна система недоотримує навантаження і починає реагувати на те, на що в нормі вона реагувати не має.

Комаровський зруйнував міф про гігієну і імунітет дитини (відео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Нагадаємо, нещодавно педіатр розповів, чи можна нашкодити дитині частим промиванням носа фізрозчином.

Як повідомлялося, раніше Євген Комаровський зруйнував популярний міф про високу температуру у дітей.

Також ми писали про те, що Комаровський розповів, як правильно піклуватися про чутливу шкіру немовлят, щоб запобігти її пересиханню.