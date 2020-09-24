Перетягло шию і був нежить: українка розповіла правду про перші симптоми COVID-19

Українка розповіла про перші симптоми коронавірусу і як вони перейшли у важку форму. За словами Ірини, спочатку у неї почався легкий нежить і почуття перетянутості шиї. Вона шокована, що українці не вірять у серйозність хвороби і написала про це пост в Facebook.

Жінка зазначила, що пневмонія у неї розвинулася без температури.

"А знаєте, які в мене були перші симптоми? Перетягло шию і невеликий нежить. Температура була зниженою. Ви читали про такі симптоми? Думаю, що ні. Трохи пізніше приєдналися втрата нюху, кашель і висока температура. Але пневмонія і ураження легенів почалися без температури!" - розповіла Ірина.

Ірина закликала українців не ставитися до вірусу легковажно, а одягати маски. У разі симптомів ГРВІ - йти до лікаря і робити тест на коронавірус.

"Прошу вас, бережіть себе, використовуйте маски скрізь, не зсовуйте з носа. Якщо ви відчуваєте симптоми ГРЗ, здайте ПЛР тест. Якщо тест позитивний, терміново зробіть КТ. Якщо у вас немає результату тесту, але є температура, обов'язково збивайте її, навіть якщо температура 37. При ковіді, на відміну від грипу, потрібно збивати температуру обов'язково. Причина - потрібно пригнічувати імунну відповідь організму, інакше є ризик летального результату", - повідомила українка.

За словами Ірини, неминуче, що багато людей перехворіють на інфекцію, але у багатьох вона буде у важкій формі.

"Очевидно, що 70-80% населення перехворіє COVID, більшість у легкому або середньому ступені тяжкості. Але практично в кожній родині буде людина, яка захворіє у важкій формі (літні, з супутніми захворюваннями, просто кому не пощастило)", - резюмувала вона.

Як ми раніше писали, 94-річна українка подолала коронавірус.