Перестрілку в Броварах зняв на відео очевидець: була стрілянина й бойовими

Перестрілку в Броварах вранці 29 травня назвали "війною маршрутників"
Перестрілка в Броварах під Києвом рано вранці 29 травня між кримінальними угрупуваннями через розподіл маршрутних перевезень сталася прямо під вікнами мешканців міста. Очевидець події зняв розборки на відео і зробив заяву, що стріляли, в тому числі, й бойовими патронами.
Ролик житель Броварів, підприємець та колишній журналіст Віталій Новак опублікував у своєму Facebook.
"Такі штуки вже треба розцінювати як тероризм. Це вже не хуліганство, тим більше що була стрілянина й бойовими", - написав він.
Також чоловік уточнив, що кадри він знімав близько 7.20 ранку в п'ятницю.
Новак зазначив у коментарях до посту, що поліція не відразу відреагувала на резонансну стрілянину в житловому районі, в якій брали участь близько 100 осіб.
"Ми тут на днях в "Новусі" на парковці знімали Мазду МХ-5, ну зробив пару кіл на камеру... З димом. Поліція приїхала через п'ять хвилин. Сьогодні не так швидко. Але вже взяли свідчення і, кажуть, дванадцять осіб затримали", - розповів він.
Броварчанин пише, що стріляли "тітушки": "ніби розборки за маршрути на бусиках, але це версія".
З'явилося нове відео перестрілки у Броварах 29 травня
Тим часом у прес-службі Національної поліції Київської області поінформували про затримання в результаті спецоперації правоохоронців двох десятків учасників перестрілки.
Дії стрільців зараз додатково розглядають ще й як замах на масове вбивство. Це стаття 15, частина 2 статті 115 Кримінального кодексу, повідомляється на сайті НПУ.
Всього в інциденті постраждали 3 людини, двоє з них госпіталізовані з вогнепальними пораненнями.
У затриманих вилучили значну кількість одиниць мисливської та травматичної вогнепальної зброї.
Зазначається, що розборки в дусі 90-х років стали результатом розподілу маршрутів між підприємницькими структурами з боку чиновників, які відповідають за цей напрямок в Київській області. Інцидент вже назвали "війною маршрутників".
Відео: Перестрілка в Броварах 29 травня
Раніше ми писали про те, що з'явилися цікаві деталі про перестрілку в Броварах 29 травня.
Додамо, що президент Володимир Зеленський відреагував на масову стрілянину і зажадав пояснень від міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
Нагадаємо, що за фактом стрілянини у Броварах відкрили три кримінальні провадження.
Автор: Володимир Костирін