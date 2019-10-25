Перестрілка в Харкові: несподівані подробиці гучного інциденту (відео)

Перестрілка в Харкові на Клочковській біля супермаркету "Восторг" на парковці між чотирма чоловіками - по два з кажной боку - закінчилася загибеллю однієї людини та госпіталізацією іншої. Ще двоє зникли з місця події. Поліція ввела в місті та області оперативний план "Сирена" для пошуку злочинців.

Одним з учасників конфлікту був Георгій Ісаков - кримінальний авторитет на прізвисько "Жора", який входив до місцевого "Оплот" Євгена Жиліна (убитого в 2016 році) і був заступником керівника організації. За даними ЗМІ, саме він постраждав в результаті сьогоднішнього замаху.

Фото: Євген Жилін, керівник організації "Оплот", члени якого підтримували окупантів на Донбасі

Нагадаємо, що "оплотівці" брали участь у подіях на Донбасі на боці бойовиків.

До речі, це вже не перший замах на Ісакова - в 2016 році помічника Жиліна вже намагалися вбити.

Стрілянина сталася близько дванадцятої дня. Двоє чоловіків перестрілювалися з двома іншими, ховаючись за автомобілями. На місці поліцейські виявили стріляні гільзи та пістолет.

У Харкові сталася стрілянина біля супермаркету (Фото: hk.npu.gov.ua)

Медики, які приїхали на "швидкій", відвезли двох чоловік, однак один з них помер дорогою до лікарні в результаті кульового поранення в груди.

Ім'я померлого не уточнюється. За словами директора КП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Віктора Забашти, 35-річний чоловік поранений, 40-річний загинув, передає видання "Об'єктив".

У Нацполіції Харківської області розповіли, що авто, на якому зникли зловмисники, незабаром був знайдений неподалік від місця перестрілки. Машину підпалили.

У Харкові після перестрілки двоє зловмисників поїхали на авто, яке потім підпалили (Фото: @h_saltovka)

Як написав у Facebook адвокат Артем Донець, нападник був підготовлений.

"Весь сенс охоронця (трьох) з незаконним стволом/гумовим короткостволом проти одного підготовленого нападника", - йдеться в публікації.

Між тим, місцеві ЗМІ розповсюдили інформацію про те, що в Харкові на Південному вокзалі підірвав себе один з учасників перестрілки на вулиці Клочковській. Передбачається, що його спробували затримати на залізничних коліях, однак чоловік, помітивши поліцейських, підірвав себе гранатою. У той же час правоохоронці заявили, що інформація про зв'язок перестрілки біля супермаркету і вибух на вокзалі наразі не підтверджується.

У Харкові сталася перестрілка біля супермаркету - це міг бути замах на заступника Жиліна Георгія Ісакова (Відео: YouTube / Найактуальніші новини України і світу)

У соцмережах з'явилися дані про те, що підірвав себе чоловік - Тітов Олексій Володимирович 1972 року народження з міста Горлівка (нині окупованій боквиками-"ДНРівцями").

"Поліція, скільки ще ви будете зливати кому завгодно дані незакінчених кримінальних проваджень? Довідка: на фото документи загиблого від вибуху біля Південного вокзалу, який нібито має відношення до сьогоднішньої перестрілки на Клочковській", - йдеться у публікації.

На місці вибуху на вокзалі в Харкові знайшли документи одного з учасників перестрілки біля супермаркету (Фото: facebook.com/AdvocatDonets)

У мережі з'явилися дані про те, що загиблий в результаті перестрілки - "права рука" Ісакова Володимир Борох із кличкою "Тайсон". Про це повідомляється в Telegram-каналі "Ракли".

"Жора зі своїми двома найбільш близькими "колегами" Тайсоном і Хамом зустрілися сьогодні в кафе при супермаркеті "Восторг" із четвертим персонажем. Ним виявився якийсь Олексій Титов, уродженець Горлівки", - йдеться у публікації.

Перестрілка сталася між Титовим і трійцею.

Перестрілка в Харкові біля супермаркету - заступник Жиліна Георгій Ісаков зі своїми "колегами" напередодні конфлікту (Фото: @rakly)

Ісаков зараз перебуває у 4-й лікарні з проникаючим пораненням у груди, а так само поранення руки і ноги. Що сталося з "Хамом" - наразі невідомо.

Один з учасників - якийсь Олексій Титов, уродженець Горлівки - встиг переміститься до вокзалу. Він встиг від'їхати на Toyota Rav-4 по вулиці Клочковській до 193 будинку, де підпалив автомобіль. Згодом, він майже встиг дістатися до вокзалу, де був перехоплений поліцейськими.

"Злочинець дістав гранату і вирвав чеку, але був підстрілений поліцейськими, і граната вибухнула у нього в руках, відірвавши голову", - передає ресурс.

Як розповів виданню "Ґрати" адвокат Святослав Пархоменко, Володимир "Тайсон" Борох був свідком у справі про вбивство в центрі Києва депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.

У Харкові сталася перестрілка біля супермаркету (Відео: YouTube / Новини Харкова)