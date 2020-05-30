Перестрілка в Броварах: з'явилося відео, як бійці КОРД затримували тітушок

Затримання учасників перестрілки в Броварах 29 травня в районі Торгмаша проводилося за підтримки спецпідрозділу поліції КОРД. Операція проходила на території одного з підприємств міста, куди втекли підозрювані в розборках.

Відео опублікував заступник глави МВС Антон Геращенко 30 травня на своїй сторінці в Facebook.

Зазначається, що поліцейський спецназ затримував членів Броварського угруповання, "яке було вчора однією зі сторін кримінальних розборок по контролю за маршрутними перевезеннями".

На кадрах показано, як бійці КОРД піднімаються сходами, пиляють болгаркою закриті решітки та двері, проводять затримання підозрюваних.

Відео: Операція бійців КОРД в Броварах по затриманню учасників перестрілки

Як розповіли в МВС, всього у "війні маршрутників" у Броварах брали участь 67 осіб, з яких 28 вже затримані.

Слідчі розслідують чотири кримінальні провадження.

Правоохоронці повідомляють, що перестрілка стала наслідком кримінальних "розборок" між перевізниками, до них залучили співробітників приватної охоронної фірми з Вінниці та місцевих "тітушок". За даними слідства, учасникам конфлікту з Вінниці обіцяли за 800 гривень на день. В результаті перестрілки постраждали три людини.

"Встановлено, що за напрямом "Бровари-Київ" працює маршрут 701, який обслуговує броварське ТОВ "Союзавто", і маршрут 706 ТОВ "Євроавтоальянс", власниками якого є підприємці з Києва", - поінформували в прес-службі Нацполіції.

Відео: Учасників перестрілки в Броварах затримували бійці КОРД і поліцейські

Раніше повідомлялося, що сьогодні був заарештований без права застави перший учасник перестрілки в Броварах.

Нагадаємо, що перед цим глава МВС Арсен Аваков наголосив, що всі учасники інциденту "сядуть".