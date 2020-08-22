Перестали тестувати: епідеміолог розкрив правду про коронавірус в Україні

В Україні не виконують всі необхідні заходи щодо запобігання епідемії коронавірусу з боку медиків і системи охорони здоров'я в цілому. Епідеміолог, інфекціоніст, заступник генерального директора з науки Міжнародного інституту вакцин при ООН Михайло Фаворов назвав два головні критерії, які впливають на оцінку статистики хворих COVID-19.

На думку лікаря, медики та влада починає щось робити тільки тоді, коли понад 50% лікарняних ліжок будуть зайняті хворими COVID-19.

"Які у вас критерії оцінки статистики? Перший - число ліжок. Не треба нічого робити до того, як половина ліжок вільна для тяжкохворих. Коли у вас 75% ліжок зайнято - вам треба закривати місто, треба припиняти зараження, інакше вам нікуди буде класти важких. Це найголовніший критерій. Другий - тестування. у вас повне невиконання наказу", - йдеться в повідомленні в ефірі "Апостроф TV".

Також експерт звернув увагу, що медики тестують занадто мало. Він вважає, що тестування повинні проходити медики та правоохоронці хоча б 2 рази на місяць.

"Я не можу зрозуміти, що в Україні відбувається. Всі мені про це повідомляють, що тестування близько 15% від необхідних груп тестування. Чому вони не тестують, я не можу зрозуміти", - сказав він.

Нагадаємо, що раніше вчені назвали можливу причину повторного зараження коронавірусів.

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