Переселенцы могут купить билет на поезд за 1 гривну. Где и как это сделать

Такие билеты оплачивают за счет благотворительных взносов Tickets.ua, их партнеров и клиентов сервиса.
Услуга доступна для ВПЛ раз в месяц. Ею могут воспользоваться переселенцы, которые:
пытаются выехать с оккупированных и близких к военным действиям территорий;
оказались в тяжелом финансовом положении из-за войны;
ищут возможность быстро добраться до безопасного места, но не хватает денег.
Купить билет за 1 гривну можно при наличии справки внутри перемещенного лица.
Какие ограничения действуют на билеты
благотворительные билеты распространяются только на второй класс, плацкарт и общий вагон;
из дополнительных услуг - только постельное белье.
только один билет на заказ;
воспользоваться можно один раз в 30 дней.
Все желающие могут присоединиться к программе и внести благотворительные взносы. Отметим, что сайт уже собрал более 180 тысяч гривен помощи и уже более 3400 человек получили такие благотворительные билеты.
Как получить благотворительный билет
Нажмите кнопку "Благотворительный билет" на странице с результатами поиска поездов на сайте Tickets.ua.
Выберите поезд и места в вагоне.
При внесении данных пассажира подтвердите наличие справки ВПЛ через приложение "Дія".
На странице оплаты введите данные банковской карты для оплаты 1 грн.
Получите на email подтверждение заказа и ваш билет на поезд.
Ранее мы рассказывали, что украинцы могут в апреле получить помощь в размере 3400 грн.