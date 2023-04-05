Переселенцы могут купить билет на поезд за 1 гривну. Где и как это сделать

Кто может воспользоваться услугой

Такие билеты оплачивают за счет благотворительных взносов Tickets.ua, их партнеров и клиентов сервиса.

Услуга доступна для ВПЛ раз в месяц. Ею могут воспользоваться переселенцы, которые:

пытаются выехать с оккупированных и близких к военным действиям территорий;

оказались в тяжелом финансовом положении из-за войны;

ищут возможность быстро добраться до безопасного места, но не хватает денег.

Купить билет за 1 гривну можно при наличии справки внутри перемещенного лица.

Какие ограничения действуют на билеты

благотворительные билеты распространяются только на второй класс, плацкарт и общий вагон;

из дополнительных услуг - только постельное белье.

только один билет на заказ;

воспользоваться можно один раз в 30 дней.

Все желающие могут присоединиться к программе и внести благотворительные взносы. Отметим, что сайт уже собрал более 180 тысяч гривен помощи и уже более 3400 человек получили такие благотворительные билеты.

Как получить благотворительный билет