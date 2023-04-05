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Переселенцы могут купить билет на поезд за 1 гривну. Где и как это сделать

Как купить благотворительный билет (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копытко

Переселенцы могут купить билет на поезд Укрзализныци за 1 гривну. Услугой можно воспользоваться раз в месяц.

Об этом идет речь на сайте программы.

Кто может воспользоваться услугой

Такие билеты оплачивают за счет благотворительных взносов Tickets.ua, их партнеров и клиентов сервиса.

Услуга доступна для ВПЛ раз в месяц. Ею могут воспользоваться переселенцы, которые:

  • пытаются выехать с оккупированных и близких к военным действиям территорий;
  • оказались в тяжелом финансовом положении из-за войны;
  • ищут возможность быстро добраться до безопасного места, но не хватает денег.

Купить билет за 1 гривну можно при наличии справки внутри перемещенного лица.

Какие ограничения действуют на билеты

  • благотворительные билеты распространяются только на второй класс, плацкарт и общий вагон;
  • из дополнительных услуг - только постельное белье.
  • только один билет на заказ;
  • воспользоваться можно один раз в 30 дней.

Все желающие могут присоединиться к программе и внести благотворительные взносы. Отметим, что сайт уже собрал более 180 тысяч гривен помощи и уже более 3400 человек получили такие благотворительные билеты.

Как получить благотворительный билет

  • Нажмите кнопку "Благотворительный билет" на странице с результатами поиска поездов на сайте Tickets.ua.
  • Выберите поезд и места в вагоне.
  • При внесении данных пассажира подтвердите наличие справки ВПЛ через приложение "Дія".
  • На странице оплаты введите данные банковской карты для оплаты 1 грн.
  • Получите на email подтверждение заказа и ваш билет на поезд.

Ранее мы рассказывали, что украинцы могут в апреле получить помощь в размере 3400 грн.

Читайте также о том, кто и как может получить пособие в размере 26 тыс. грн.

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