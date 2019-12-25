ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Пересадка серця вперше за 15 років: в Україні провели складну операцію

STYLERЖиття    25.12.2019 - 22:37
Пересадка серця вперше за 15 років: в Україні провели складну операцію
Пересадка серця в Україні (фото: facebook.com/Ковельское ГТМО)

В Україні зробили пересадку серця вперше за 15 років

Сьогодні, 25 грудня, українські хірурги вперше за 15 років провели операцію з пересадки серця. Операція була проведена в районній лікарні міста Ковель Волинської області. Про це лікарі Ковельського МТМО написали в Facebook.

Операцію провела бригада лікарів Інституту серця МОЗ на чолі з хірургом Борисом Тодуровим. Операція пройшла в Ковелі, тому що не було можливості транспортувати донорське серце в столицю.

Пересадка серця вперше за 15 років: в Україні провели складну операцію

Бригада лікарів (фото: facebook.com/Ковельське МТМО)

Повідомляється, що донором серця став чоловік, у якого була важка відкрита черепно-мозкова травма. При цьому фахівці встановили, що у пацієнта настала смерть мозку. Родичі померлого дали згоду на вилучення органів.

Пересадка серця вперше за 15 років: в Україні провели складну операцію

Пересадка серця в Україні (фото: facebook.com/Ковельское МТМО)

Волинські лікарі зазначили, що завдяки тому, що родичі померлого погодилися вилучити у нього органи для трансплантації, вдалося врятувати життя трьох людей.

Крім серця, у нього також вилучили дві нирки. Одну нирку пересадили хворому в той же день в Ковелі, а другу відправили в столицю, де операція пройшла вже на наступний день.

Лікарі розповіли, що пересадка донорської нирки стала другою операцією, яку зробили в Ковелі. Медична установа отримала ліцензію на подібні операції у вересні цього року. При цьому вже 20 років ніхто не отримував цю ліцензію. До цього в Україні працювало п'ять таких центрів.

На Волині померло немовля через недбалість лікарів: подробиці жахливої трагедії Якубович переніс операцію на серці: ведучий розповів про свій стан
Новини України Волынская областьоперация
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся