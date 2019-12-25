Пересадка серця вперше за 15 років: в Україні провели складну операцію

Пересадка серця в Україні (фото: facebook.com/Ковельское ГТМО)

В Україні зробили пересадку серця вперше за 15 років

Сьогодні, 25 грудня, українські хірурги вперше за 15 років провели операцію з пересадки серця. Операція була проведена в районній лікарні міста Ковель Волинської області. Про це лікарі Ковельського МТМО написали в Facebook.

Операцію провела бригада лікарів Інституту серця МОЗ на чолі з хірургом Борисом Тодуровим. Операція пройшла в Ковелі, тому що не було можливості транспортувати донорське серце в столицю.

Бригада лікарів (фото: facebook.com/Ковельське МТМО)

Повідомляється, що донором серця став чоловік, у якого була важка відкрита черепно-мозкова травма. При цьому фахівці встановили, що у пацієнта настала смерть мозку. Родичі померлого дали згоду на вилучення органів.

Пересадка серця в Україні (фото: facebook.com/Ковельское МТМО)

Волинські лікарі зазначили, що завдяки тому, що родичі померлого погодилися вилучити у нього органи для трансплантації, вдалося врятувати життя трьох людей.

Крім серця, у нього також вилучили дві нирки. Одну нирку пересадили хворому в той же день в Ковелі, а другу відправили в столицю, де операція пройшла вже на наступний день.

Лікарі розповіли, що пересадка донорської нирки стала другою операцією, яку зробили в Ковелі. Медична установа отримала ліцензію на подібні операції у вересні цього року. При цьому вже 20 років ніхто не отримував цю ліцензію. До цього в Україні працювало п'ять таких центрів.