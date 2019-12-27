Пересадка органів в Україні: названі космічні суми за операції

Уряд затвердив тарифи на пересадку органів
Кабінет міністрів України затвердив тарифи на пересадку органів. При цьому Відповідну постанову № 1083 було прийнято минулої середи, 18 грудня.
Отже, ціни на операції з пересадки органів різні. Ось перелік вартості послуг:
Нагадаємо, що в Кам'янському Дніпропетровської області померла від анестезії 41-річна жінка. Її чоловік розкрив шокуючі деталі трагедії. Жінці зробили гінекологічну операцію, і після анестезії вона відчувала себе нормально.
Але на наступний день їй було дуже погано. При цьому жінку навіть нудило. Спочатку лікарі говорили, що це нормально. Мама жінки водила її в туалет, тому що сама вона дійти не могла. Пізніше їх викликав лікар і повідомив, що у жінки відмовили всі органи. Через три години вона померла.
Поліція внесла в Єдиний реєстр досудових розслідувань дані за статтею про неналежне виконання медпрацівниками своїх обов'язків.