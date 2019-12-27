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Пересадка органів в Україні: названі космічні суми за операції

STYLERЖиття    27.12.2019 - 22:38
Пересадка органів в Україні: названі космічні суми за операції
Пересадка органів в Україні (фото: pixabay.com)

Уряд затвердив тарифи на пересадку органів

Кабінет міністрів України затвердив тарифи на пересадку органів. При цьому Відповідну постанову № 1083 було прийнято минулої середи, 18 грудня.

Отже, ціни на операції з пересадки органів різні. Ось перелік вартості послуг:

  • Алотрансплантація нирки (від живого донора або донора-трупа) обійдеться українцям у 324 тисячі гривень;
  • АВО-несумісна трансплантація нирки буде коштувати вже дорожче - 721 тисячу гривень;
  • Трансплантація серця/комплексу "серце-легені" коштує 535 тисяч гривень;
  • Пересадка печінки/частини печінки коштує дорожче всього. За таку операцію доведеться заплатити 855 тисяч гривень.

Нагадаємо, що в Кам'янському Дніпропетровської області померла від анестезії 41-річна жінка. Її чоловік розкрив шокуючі деталі трагедії. Жінці зробили гінекологічну операцію, і після анестезії вона відчувала себе нормально.

Але на наступний день їй було дуже погано. При цьому жінку навіть нудило. Спочатку лікарі говорили, що це нормально. Мама жінки водила її в туалет, тому що сама вона дійти не могла. Пізніше їх викликав лікар і повідомив, що у жінки відмовили всі органи. Через три години вона померла.

Поліція внесла в Єдиний реєстр досудових розслідувань дані за статтею про неналежне виконання медпрацівниками своїх обов'язків.

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