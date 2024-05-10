Пересадка комнатных растений: когда лучше и как понять, что пора

Как часто заменять почву

Это зависит от вида растения. Скорее растущие комнатные растения нуждаются в ежегодной пересадке. Медленнее растущих растений, таких как кактусы и сансевиерии, можно пересаживать раз в полтора-два года.

Весна - это хорошее время для пересадки комнатных растений с использованием свежей почвы. В это время есть большое количество солнечного света, поэтому растения будут иметь значительный рост корней, что потребует посадки их в больший горшок.

Пересадка также необходима, когда:

растение выглядит высохшим и легко вынимается из горшка, когда вы пытаетесь его достать

вы поливаете растение, и вода течет на дно горшка, то это значит, что больше не остается органических материалов для удержания влаги

растение плохо растет и начинает желтеть

почва становится слишком твердой на ощупь

вы видите много корешков, растущих из дренажного отверстия на дне горшка

Чем полезна регулярная пересадка

Регулярная пересадка необходима для здорового роста растений. Корни растения в горшке со временем разрастаются и горшок становится слишком тесным. Как результат, корни прорастают до стенок горшка, а рост над грунтом замедляется.

Более крупные растения можно пересаживать каждые четыре-пять лет. Выберите для этого горшок большего размера. Корни получат возможность развиваться, а листья в свежей и рыхлой почве станут больше и крепче.

Утром или вечером?

Лучше всего процедуру проводить с 16:00 до 20:00. За ночь растение адаптируется к новым условиям.

Рано утром цветок только проснулся и не готов к стрессовым ситуациям. Днем повышается температура воздуха, а само растение находится на самом пике активности. Это влияет на быстроту развития после пересадки.