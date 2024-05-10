Пересадка комнатных растений: когда лучше и как понять, что пора

Многие комнатные растения происходят из тропических регионов и нуждаются в большом количестве света или воды. Чтобы они росли крепкими и оставались здоровыми, им нужен регулярный уход и правильная замена почвы.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Martha stewart.
Это зависит от вида растения. Скорее растущие комнатные растения нуждаются в ежегодной пересадке. Медленнее растущих растений, таких как кактусы и сансевиерии, можно пересаживать раз в полтора-два года.
Весна - это хорошее время для пересадки комнатных растений с использованием свежей почвы. В это время есть большое количество солнечного света, поэтому растения будут иметь значительный рост корней, что потребует посадки их в больший горшок.
Пересадка также необходима, когда:
Регулярная пересадка необходима для здорового роста растений. Корни растения в горшке со временем разрастаются и горшок становится слишком тесным. Как результат, корни прорастают до стенок горшка, а рост над грунтом замедляется.
Более крупные растения можно пересаживать каждые четыре-пять лет. Выберите для этого горшок большего размера. Корни получат возможность развиваться, а листья в свежей и рыхлой почве станут больше и крепче.
Лучше всего процедуру проводить с 16:00 до 20:00. За ночь растение адаптируется к новым условиям.
Рано утром цветок только проснулся и не готов к стрессовым ситуациям. Днем повышается температура воздуха, а само растение находится на самом пике активности. Это влияет на быстроту развития после пересадки.
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