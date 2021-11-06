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У перерві шоу Шустера люди оточили Порошенка для спільного фото (відео)

Автор: Ілона Свиридова

Під час перерви на ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" глядачі не відпускали п'ятого президента Петра Порошенка для інтерв´ю, бо хотіли сфотографуватись.

Це видно на відео трансляції, яку вели у соцмережах.

"Зараз буду спілкуватися з п'ятим президентом Петром Порошенком. Та бачите, його оточили зараз люди для фотографій. А зараз ми спробуємо його вирвати із обіймів і поспілкуватися", - говорить журналіст Василь Пехньо.

Зрештою йому вдалося поспілкуватися із Порошенком.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Порошенко не прийняв рішення, чи буде балотувати у президенти на наступних президентських виборах.

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Петро Порошенко