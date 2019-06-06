Перерізали вени: під Львовом в кабінеті стоматолога сталася НП (фото)

Під Львовом чоловік перерізав вени стоматолога (фото: колаж РБК-Україна)

На стоматолога під Львовом напали з ножем у його кабінеті

Під Львовом в селі Мшана стався жахливий інцидент. Чоловік зайшов в кабінет стоматолога і завдав ножові поранення лікарю. В результаті нападу у стоматолога перерізані вени, його госпіталізували. Про це повідомляє поліція Львівської області.

Правоохоронці встановили, що ножове поранення 55-річного лікаря завдав 65-річний іноземець, який проживає в селі.

Під Львовом чоловік перерізав вени стоматологу (фото: facebook.com/igor.zinkevych)

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 15 год. 1 ст. 115 (замах на вбивство) КК України. За це передбачено від семи до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Під Львовом чоловік перерізав вени стоматологу (фото: facebook.com/igor.zinkevych)

Нагадаємо, що студент влаштував різанину в житомирському гуртожитку. Конфлікт виник між двома хлопцями на загальній кухні, де вони готували їжу. Після словесної перепалки один з хлопців схопив ніж і завдав опоненту кілька поранень.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві таксист з ножем накинувся на поліцейського. При цьому чоловік був у неадекватному стані. Інцидент стався на Лісовому масиві вночі.

Ми також писали про те, що в Італії з ножем напали на українського актора Артема Ткачука через роль у фільмі "Піраньї Неаполя", в якому він зіграв молодого злочинця. 18-річний актор став жертвою вуличної банди. Сам актор отримав два поранення в живіт, а його товариша жорстко побили.