Перерізали горло і викинули з авто: у Києві сталося моторошне вбивство (відео)

У Києві в ніч на середу, 28 серпня, стався страшний злочин. Близько 1:30 ночі молодий хлопець віком прибилизно 25-ти років йшов по дорозі, стікаючи кров'ю, і просив допомоги у проїжджаючих повз нього автомобілів. На жаль, врятувати людину не вдалося.

В такому стані хлопцеві вдалося пройти ще кілька десятків метрів. Трагічний випадок стався на перетині Кільцевої дороги та вулиці Григоровича-Барського, пише Інформатор.

Водій таксі зупинився, щоб допомогти хлопцю. Він розповів, що спершу подумав, що молодий чоловік п'яний і просто хоче, щоб його підвезли додому. Коли ж підійшов до хлопця ближче, побачив, що той тримається рукою за шию, а весь його одяг залитий кров'ю.

У Києві вбили молодого хлопця (фото: kiev.informator.ua)

На жаль, спроби водія надати хлопцеві допомогу, виявилися марними. Перед смертю він встиг вимовити слово "таксі", але що він мав на увазі, не зрозуміло - чи то він був пасажиром, чи то водієм таксі.

Інші очевидці розповіли, що незадовго до цього хлопця викинули на узбіччя з сірого Daewoo Lanos. Після чого легковик зник на великій швидкості. Свідкам вдалося помітити, що салон авто був забруднений кров'ю.

У Києві вбили молодого хлопця (відео: facebook.com/kiev.informator.ua)

Зараз правоохоронці намагаються встановити авто, яке могло стати місцем злочину.

У Києві вбили молодого хлопця (відео: kiev.informator.ua)

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