Перерізали горло і викинули з авто: у Києві сталося моторошне вбивство (відео)

У Києві вбили молодого хлопця (колаж: РБК-Україна)

У Києві молодий чоловік хитаючись намагався зупинити попутку

У Києві в ніч на середу, 28 серпня, стався страшний злочин. Близько 1:30 ночі молодий хлопець віком прибилизно 25-ти років йшов по дорозі, стікаючи кров'ю, і просив допомоги у проїжджаючих повз нього автомобілів. На жаль, врятувати людину не вдалося.

В такому стані хлопцеві вдалося пройти ще кілька десятків метрів. Трагічний випадок стався на перетині Кільцевої дороги та вулиці Григоровича-Барського, пише Інформатор.

Водій таксі зупинився, щоб допомогти хлопцю. Він розповів, що спершу подумав, що молодий чоловік п'яний і просто хоче, щоб його підвезли додому. Коли ж підійшов до хлопця ближче, побачив, що той тримається рукою за шию, а весь його одяг залитий кров'ю.

У Києві вбили молодого хлопця (фото: kiev.informator.ua)

На жаль, спроби водія надати хлопцеві допомогу, виявилися марними. Перед смертю він встиг вимовити слово "таксі", але що він мав на увазі, не зрозуміло - чи то він був пасажиром, чи то водієм таксі.

Інші очевидці розповіли, що незадовго до цього хлопця викинули на узбіччя з сірого Daewoo Lanos. Після чого легковик зник на великій швидкості. Свідкам вдалося помітити, що салон авто був забруднений кров'ю.

На Окружній хлопцеві перерізали горло Опубліковано Інформатор Київ Вівторок, 27 серпня 2019 р.

У Києві вбили молодого хлопця (відео: facebook.com/kiev.informator.ua)

Зараз правоохоронці намагаються встановити авто, яке могло стати місцем злочину.

У Києві вбили молодого хлопця (відео: kiev.informator.ua)

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