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Перестрибнув паркан: під Києвом бійцівський пес накинувся на пенсіонерку (фото)

STYLERЖиття    25.06.2019 - 18:11
Перестрибнув паркан: під Києвом бійцівський пес накинувся на пенсіонерку (фото)
Фото: колаж РБК-Україна

Жінку після нападу собаки госпіталізували з численними травмами

Собака накинувся на жінку і сильно порвав пенсіонерку. Інцидент стався під Києвом у Василькові. 77-річну постраждалу госпіталізували із закритим переломом лівого плеча і множинними ранами верхніх і нижніх кінцівок від укусів, розповіли у відділі комунікації поліції Київської області.

Зазначається, що пес бійцівської породи зміг відірватися з прив'язі. Після цього собака вискочив за межі подвір'я приватного домоволодіння і атакував жінку, яка в цей час проходила повз будинку.

Небайдужі перехожі допомогли пенсіонерці і викликали швидку допомогу.

Перестрибнув паркан: під Києвом бійцівський пес накинувся на пенсіонерку (фото)

Під Києвом бійцівський пес накинувся на пенсіонерку (фото: kv.npu.gov.ua)

На місці події працювали реагування екіпажі патрульної поліції та слідчо-оперативна група Васильківського відділу поліції.

Правоохоронці додали, що наразі пса утримують під суворим наглядом та обмеженим пересуванням.

Було порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 128 УК (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження). Розпочато досудове розслідування.

Перестрибнув паркан: під Києвом бійцівський пес накинувся на пенсіонерку (фото)

Собака напав на 77-річну жінку у Василькові (фото: kv.npu.gov.ua)

Як повідомлялося раніше, у травні в селі Олександрівка під Одесою дві великі собаки породи алабай (середньоазіатська вівчарка) накинулися на школяра і завдали йому серйозні травми. Медики діагностували у хлопчика рвані рани на спині, на руці, на стегні і на лівій стороні обличчя - тільки на голові лікарі поставили 23 шва.

Також ми писали про те, що у Бердянську зграя безпритульних собак напала на жінку з маленькою дитиною. Мати намагалася захистити свого малюка і стала оборонятися, взявши на себе основний удар.

Нагадаємо, що не так давно під Кропивницьким через укус домашньої собаки помер чоловік.

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