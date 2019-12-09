Переодягалася старенькою: у Запоріжжі викрили нахабну жебраку (відео)

У Запоріжжі викрили "бабусю", що просила милостиню під супермаркетом
У Запоріжжі викрили жебрачку, яка прикидалась немічною пенсіонеркою. Молода жінка ходила, спираючись на палицю, і скаржилася на мізерну пенсію.
Промишляла вона під магазином в Шевченківському районі. А назбиравши достатню кількість коштів, йшла за магазин, де перетворювалася на свій початковий вигляд.
Потім вона заходила в цей же магазин, де скуповувалася не самими дешевими продуктами і запасалась цигарками.
Очевидці, що кожен день спостерігали за метаморфозами "бабусі", вирішили викрити її. Дві жінки зловили її в момент переодягання з бабусі на молоду жінку і виклали відео в мережу.
"Обурює, що вона молода, а не хоче заробляти чесним шляхом. За такі гроші багато хто тяжко працює. А в сумках у неї потім така їжа, яку я собі не дозволяю на свою зарплату", - розповіла очевидиця викриття.
В Запоріжжі викрили жебрачку (відео: YouTube/Портал Акцент)
Користувачі мережі в коментарях обурені цим кричущим інцидентом. Втім, дехто вступився за "бабусю", вважаючи, що "просити - це теж робота".
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