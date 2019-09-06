Переодягнув у свою футболку: нові деталі вбивства молодої жінки в Херсоні

Резонансне згвалтування і вбивство 36-річної матері двох дітей потрясло жителів не тільки курортного Херсона, але і всієї України. Злочинець розправився з Оленою Кулаповою після того, як вчинив наругу, завдавши не менше п'яти колото-різаних ран шиї та грудей.

Нагадаємо, Олена Кулапова вийшла в магазин пізно ввечері, 2 вересня, без телефону і в домашньому халаті. Чоловік жінки спочатку сам розшукував її, а о п'ятій ранку звернувся в поліцію. О 6:45 її тіло було виявлено на пляжі місцевого Гідропарку.

Нещодавно стали відомі нові дивацтва в злочині. Так, на тілі жінки була надіта футболка, яку раніше носив підозрюваний. Причому на ній не було крові, незважаючи на велику кількість колото-різаних ран, пише місцеве видання Херсон Daily.

Також опубліковано відео, зроблене ще до того, як жінка була опізнана.

Вбивство жінки в Херсоні (відео: YouTube/VTVPlus)

Вчора, 5 вересня, в розшук був оголошений 21-річний Сергій Сушко, який нібито може бути свідком події. В поліції повідомляли, що в ніч убивства, камери відеоспостереження зафіксували його в інтернет-кафе, розташованому неподалік.

Сергій Сушко, підозрюваний у вбивстві (hr.npu.gov.ua)

Сьогодні ж стало відомо, що Сергій Сушко затриманий - саме йому пред'явили звинувачення в розправі над жінкою.

У Олени залишилися 15-річний син і 3-річна дочка. Мама загиблої нещодавно перенесла інсульт, за нею доглядає рідний брат Олени. А старша сестра жінки кілька років тому загинула в ДТП.

Олена Кулапова з сім'єю (фото: соцмережі)

Раніше ми писали, що розкрилися дивні деталі з життя Владислави Трохимчук, яка в 2016 році на 11 днів залишила двох маленьких дітей в замкненій квартирі Києва. Через що однорічний хлопчик загинув, а дворічна дівчинка дивом вижила.

Також повідомлялося, що у Херсоні стався ще один звірячий злочин. Чоловік два дні тримав дружину під замком і бив її, оскільки підозрював у зраді. Жінка померла від численних травм.