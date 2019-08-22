Переніс два інсульти: відомий футболіст помер у віці 40 років (фото)

Відомий футболіст Джуніор Агого, виходець з Африки, який грав за англійські кубки, помер у віці 40 років. Про це пише ВВС.

Екс-форвард англійських клубів помер у Лондоні, де проживав після завершення футбольної кар'єри з матір'ю.

Джуніор Агого так і не зміг повністю відновитися після двох інсультів, які переніс у 2014 і 2015-му роках. Перший напад стався через два роки після того, як футболіст "вийшов на пенсію", тоді спортсмену було лише 33 роки.

Джуніор Агого (фото: theafricandream.net)

Після другого інсульту футболіст втратив чутливість у правій руці і мав проблеми з мовою.

Агого був чемпіоном американської ліги MLS у складі "Сан-Хосе Ертквейкс" і бронзовим призером Кубка Африки у складі збірної Гани.

За свою футбольну кар'єру він встиг пограти за дев'ять клубів Британії, серед них "Шеффілд Уенсдей", "Куїнз Парк Рейнджерс" і "Ноттінгем Форест".

Джуніор Агого (фото: theafricandream.net)

Він також виходив на поле за команди США, Єгипту та Кіпру. Останнім клубом Агого став шотландський "Хайберніан".

За збірну Гани Джуніор Агого провів 27 матчів, в яких забив 12 м'ячів.

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