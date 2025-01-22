Победительница "Холостяка" шокировала заявлением после возвращения в Лос-Анджелес с эвакуации: "Ситуация плохая"

Так, около недели назад блогерша сообщила, что они с дочками покинули США и на время отправились в Мексику. Там Шульгина была одна с двумя маленькими детьми - 2-летней Анджелиной и годовалой Аспен. Ее гражданский муж, которого Александра называет Супермен, остался в Лос-Анджелесе.

Она периодически выходила в Storiеs, жалуясь из эвакуации на то, что ей очень сложно с двумя дочками, одна из которых еще и заболела. Вскоре Шульгина приняла решение вернуться домой, в Лос-Анджелес, так как посчитала, что уже безопасно находиться там.

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Однако оказалось, что воздух на улицах все еще сильно загрязнен, более того пожары в некоторых районах все еще продолжаются.

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"Ситуация в Лос-Анджелесе плохая. Особенно в нашем районе. На улицу выходить нежелательно. Открывать окна нельзя!" - отметила блогерша.

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Также она показала свою старшую дочь, которая посещает детское учебное заведение.

"Завезла Анджелину в школу. Их держат внутри здания без обуви. Везде работают очистители воздуха и вытяжки. На улицу детей не выводят, потому что воздух очень грязный", - рассказала Шульгина.

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Также она поделилась, в каком состоянии их с Суперменом дом. Ранее блогерша сообщала, что он не сгорел, но сильно пострадал.

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"Наш дом и вещи чистили 5 дней за 25 тысяч долларов (страховая должна возместить). Воздух токсичный во дворе, в бассейне - сажа", -подытожила Шульгина.

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Что известно о пожарах в Калифорнии

Во вторник, 7 января, в США начались масштабные лесные пожары. Очень скоро они начали распространяться, уничтожив более двух тысяч зданий. Больше всего от пожаров пострадал престижные районы Пасифик Палисейдс, Бель-Эйр, Малибу и Калабасас, где расположены элитные особняки многих голливудских звезд.

Так, Пэрис Хилтон показала полностью разрушенный дом после пожара.

Кто такая Александра Шульгина

Шульгина - победительница первого сезона реалити-шоу "Холостяк" (2011) с американским танцором украинского происхождения Максом Чмерковским. Пара распалась почти сразу же после проекта.

Шульгиной на сегодняшний день 37 лет. Она рассказывает про медитации и трансформации, а также является женским коучем. До этого пыталась построить карьеру на украинском ТВ, а также была нутрициологом-диетологом.

Несколько лет назад она переехала из Украины в США, где начала жизнь с нуля.

Живет в гражданском браке с мужчиной, имя которого скрывает. Пара воспитывает двоих детей.

Шульгина с Суперменом и дочками (фото: instagram.com/alessandra_shulgina)