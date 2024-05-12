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Победитель Евровидения разбил кубок прямо на сцене (видео)

Воскресенье 12 мая 2024 02:35
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Победитель Евровидения разбил кубок прямо на сцене (видео) Nemo из Швейцарии (фото: instagram.com/nemothings)
Автор: Полина Иваненко

Победитель Евровидения 2024, певец Nemo, позиционирующий себя как небинарную персону, разбил кубок. Это произошло прямо на сцене, в прямом эфире.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на прямую трансляцию Евровидения на YouTube.

Курьез на финале Евровидения

Так, после объявления результатов зрители могли увидеть Nemo на сцене. И именно во время этого произошло то, чего мало кто ожидал.

Победитель так радовался первому месту, что случайно разбил кубок. Главная награда Евровидения буквально лопнула на глазах у зрителей.

Финал Евровидения 2024 - главные детали

На главном музыкальном событии года выступили Alyona Alyona и Jerry Heil. Они не только достойно представили нашу страну, но и напомнили миру о том, за что сейчас борется Украина.

"Peace and freedom for Ukraine", - сказали со сцены артистки.

За первое место также сражалась Хорватия. Впрочем, артист Baby Lasagna с песней "Rim Tim Tagi Dim", несмотря на прогнозы букмекеров, все же занял второе место, а не первое.

Победитель Евровидения разбил кубок прямо на сцене (видео)

Итоговые баллы на Евровидении (скриншот)

Выступление Nemo на Евровидении - видео

Напомним, ранее Jerry Heil прокомментировала выступление в финале Евровидения 2024 года.

Кроме этого, недавно стало известно, как выглядит победительница Евровидения 2014 Кончита Вурст.

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