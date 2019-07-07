Переломи ніг і множинні травми: у Києві водій ледь не позбавив життя пішохода

ДТП у Києві за участю Mazda 6 і пішохода (фото: РБК-Україна)

Чоловік переходив дорогу в недозволеному місці і поплатився за це власним здоров'ям

6 липня близько 23:00 у Києві на проспекті Перемоги стався неприємний інцидент: Mazda 6 збила чоловіка, який намагався перебігти проспект в недозволеному для цього місці. Про це повідомляє Інформатор.

За словами водія Mazda, він разом з дівчиною-пасажиром на передньому сидінні рухався по проспекту Перемоги в середньому ряду у бік виїзду з Києва. У цей час чоловік, віком близько 30 років, перебігав проспект в недозволеному для цього місці. Водій Mazda не встиг вчасно зреагувати і збив потерпілого.

ДТП в Києві сталося за участю Mazda 6 і пішохода (фото: kiev.informator.ua)

Внаслідок удару пішохід проломив тілом лобове скло і перелетів через дах автомобіля. Медики діагностували у чоловіка переломи ніг, рвані рани і закриту черепно-мозкову травму.

Крім того, в аварії постраждала дівчина-пасажир Mazda. Вона отримала розсічення лоба від осколків лобового скла. Деталі і винуватця пригоди встановлює слідство.

ДТП в Києві сталося з участь Mazda 6 і пішохода

Нагадаємо, що жахливе ДТП під Дніпром відправило водія в кому, а Toyota після удару перетворилася на купу металу.

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