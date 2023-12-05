Переломы учащаются. Как себе помочь, если вы заподозрили травму конечности

Когда на дорогах появляется гололед, случаи травмирования конечностей учащаются. При этом вы можете обойтись только синяком, а можете получить серьезную травму, на заживление которой потребуется время.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Минздрава в Facebook рассказывает, что делать, если вы заподозрили у себя перелом и какими они бывают.
Медицина различает два типа переломов: открытый и закрытый. С названий понятно, что открытый перелом видно снаружи, и он гораздо хуже симптоматики. Закрытый перелом вы можете даже сразу не ощутить.
Для всех переломов характерны:
Открытый перелом характеризуется открытой раной, которая болит и, возможно, кровоточит. При закрытом переломе кожа остается целостной, однако на месте травмы может появиться гематома, синяк или отек. Вы также будете чувствовать боль.
При открытом переломе нарушаются функции поврежденной конечности. Она может стать необычно подвижной или приобрести неестественное положение. В таком случае нужно:
Закрытый перелом также характеризуется болью, неестественным положением или деформацией конечности. В таком случае необходимо:
Для того чтобы избежать травмирования на улице, носите обувь и одежду, соответствующие сезону; планируйте для передвижения немного больше времени, чтобы не торопиться; вытягивайте руки из карманов, когда идете; внимательно смотрите, куда идете.
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