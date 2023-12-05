Переломы учащаются. Как себе помочь, если вы заподозрили травму конечности

Какими бывают переломы

Медицина различает два типа переломов: открытый и закрытый. С названий понятно, что открытый перелом видно снаружи, и он гораздо хуже симптоматики. Закрытый перелом вы можете даже сразу не ощутить.

Для всех переломов характерны:

резкая боль при любых движениях и нагрузках

изменение положения и формы конечности

укорочение конечности

нарушение функций конечности

отечность и синяк в зоне перелома

Открытый перелом характеризуется открытой раной, которая болит и, возможно, кровоточит. При закрытом переломе кожа остается целостной, однако на месте травмы может появиться гематома, синяк или отек. Вы также будете чувствовать боль.

Что делать при травме конечностей

При открытом переломе нарушаются функции поврежденной конечности. Она может стать необычно подвижной или приобрести неестественное положение. В таком случае нужно:

разрезать одежду и осмотреть рану

если есть кровотечение, остановить его, наложив повязку или кровоостанавливающий жгут выше раны

после остановки кровотечения наложить на рану стерильную чистую повязку

помочь травмированному человеку принять положение, которое причиняет малейшую боль

если вы прошли соответствующее обучение, обездвижите поврежденную конечность. Если же нет нужной квалификации, не трогайте ее.

укрыть человека термопокрывалом или одеялом

присматривать за ней до приезда медиков

при ухудшении состояния до приезда бригады "экстренки" позвонить по номеру 103 еще раз

Закрытый перелом также характеризуется болью, неестественным положением или деформацией конечности. В таком случае необходимо:

помочь травмированному человеку принять положение, которое причиняет малейшую боль

если вы прошли соответствующее обучение, обездвижите поврежденную конечность, если же не имеете нужной квалификации, не трогайте ее.

укрыть человека термопокрывалом или одеялом

постоянно присматривать за человеком до приезда медиков

при ухудшении ее состояния до приезда бригады "экстренки" позвонить по номеру 103 еще раз

Для того чтобы избежать травмирования на улице, носите обувь и одежду, соответствующие сезону; планируйте для передвижения немного больше времени, чтобы не торопиться; вытягивайте руки из карманов, когда идете; внимательно смотрите, куда идете.