Перелом шиї і понівечене обличчя: велосипедист збив 87-річну бабусю у Херсоні

Велосипедист на повній швидкості врізався в 87-річну бабусю у Херсоні. Жінка отримала важкі травми і готується до складної операції. Винуватець аварії каже, що всьому виною вибоїни на дорозі. Але очевидці стверджують зворотнє - ровер мчав швидше автомобіля. Про це повідомляє ТСН.

У літньої жінки зламана шия, складна травма хребта і понівечене обличчя. Через це постраждала Валентина Тимофіївна попросила журналістів його не показувати.

Бабуся завжди була бадьорою і рухливою, однак тепер вона прикута до ліжка. Жінка розповідає, що в цей день поверталася з церкви додому. Потім почула гуркіт, відчула удар, далі - темрява.

Велосипедист збив бабусю в Херсоні (Валентина Тимофіївна з онукою, скрін:YouTube/ТСН)

Попереду у 87-річної жінки складна операція. Лікарі бояться робити які-небудь прогнози, враховуючи її вік.

"Переломи черепа, лицьового черепа, переломи хребта", - каже нейрохірург Олег Селедець.

Водій ровера мчав на повній швидкості з гірки вниз. Чоловік також отримав травми - він в тій же лікарні із забоями голови та спини. Винуватець стверджує, що в'їхав в жінку через вибоїну на дорозі, в якій він пошкодив колесо. Після чого транспортний засіб став неконтрольованим.

За деякими даними, велосипедист був п'яним. Але чоловік цю інформацію спростовує.

Після операції на жінку чекає тривала реабілітація. Вартість лікування складе близько 60 тисяч гривень. Винуватець події ніякої матеріальної допомоги постраждалій поки не пропонував.

Велосипедист збив бабусю в Херсоні (відео: YouTube/ТСН)

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