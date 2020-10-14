Перекваліфікація і нове хобі: як живуть курсантки, яких збив п'яний майор

В кінці літа, 25 серпня, у Києві п'яний майор розчавив на легковому автомобілі трьох дівчат-курсанток. Інцидент стався біля адміністративної будівлі на території військової частини. Після трагедії двом дівчатам довелося ампутувати по одній нозі. А одній дівчині сильно пошкодила ногу.

Через півтора місяця операцій і реабілітації дівчата розповіли журналістам "Сегодня", як зараз себе почувають, чим вони займаються і які у них плани на майбутнє. Дівчат також привітали з Днем захисника України.

Тетяна, якій ампутували праву ногу, зараз знаходиться в Ірпінському військовому госпіталі, в стінах якого триває її лікування. Попри те, що трапилося, вона життєрадісна і сприймає все, як випробування у своєму житті.

При цьому після важкої травми вона вирішила змінити кваліфікацію. Якщо раніше Тетяна хотіла стати невропатологом, то зараз думає про те, щоб стати лікарем-реабілітологом, і працювати в госпіталі, де зараз знаходиться.

Інша курсанта Олександра отримала найважчі травми, їй ампутували ліву ногу, а права сильно травмована. Дівчину відправили лікуватися до Німеччини. З нею поспілкувалися по відеозв'язку.

Постраждалі курсантки розповіли про своє життя (відео: YouTube)

Сашко веде блог, бо тепер в неї багато вільного часу. У клініці вона хоче вивчити німецьку мову і дистанційно вчиться на анестезіолога.

"Я пішла у військову академію не просто так. Це непроста місія, непростий вчинок, для чого я йшла, щоб допомогти нашим солдатикам, і, щоб бути корисною для країни", - заявила Олександра.

Найбільше вона сподівається, що Міністерство оборони стримає свою обіцянку і забезпечить дівчат протезами.

У третьої постраждалої Галини переломи обох ніг, а також розірвані зв'язки на правій нозі. Зараз година вона відновлюється після нової операції.

Вона розповіла, що любить досягати своїх цілей, і планує повернутися до занять з кікбоксингу. Вона вже пробувала ходити, і поки їй це вдається за допомогою ходунків.

"Це трохи складно, але можливо", – каже Галина.

Нагадаємо, що перед тим як наїхати на дівчат п'яний майор їх лякав, а потім заїхав на сходинки, де вони стояли.

Ми також писали про те, що курсантки вирішили відмовитися від грошової компенсації, яку запропонував винуватець ДТП, тому що у нього онкохвора жінка.