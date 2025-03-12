Перекус №1, который способствует легкому и быстрому похудению

Зачем есть хумус для похудения

Содержит клетчатку

Хумус - закуска из нутового пюре, в состав которого обычно могут входить: оливковое масло, чеснок, сок лимона, паприка, сезамовая паста (тахини).

Всего 1/4 чашки содержит почти 4 г клетчатки. Это столько же, сколько вы получите из целой миски овсяной каши. Поэтому это отличный способ получить больше клетчатки, которая медленно переваривается.

Он богат белком

Белок, как правило, больше насыщает, чем жир или углеводы. Кроме того, для переваривания требуется больше энергии. Порция 1/4 чашки хумуса содержит почти 5 г этого полезного питательного вещества.

Главный ингредиент хумуса - оливковое масло, которое содержит мононенасыщенные жиры, которые способствуют здоровому сердцу и снижают уровень "плохого" холестерина. Эти жиры также могут помочь в контроле веса.

Поддерживает стабильный уровень сахара в крови

Нут в хумусе имеет низкий гликемический индекс, что означает, что его потребление вряд ли приведет к скачкам уровня сахара в крови. Это позволяет избегать резких ощущений голода после еды.

Содержит антиоксиданты

Хумус, изготовленный на основе нута, богат антиоксидантами, которые помогают снижать воспалительные процессы в организме и улучшают общее состояние здоровья.

Если целью является похудение, то хумус является отличным выбором. Можно приготовить порцию хумуса с чесноком или авокадо. Это делает его простым способом сделать ваши вкусовые рецепторы довольными.

Чем полезен хумус (фото: wikipedia)

Кому нельзя есть хумус

Хумус обычно является безопасным и полезным продуктом для большинства людей, но есть определенные случаи, когда его потребление стоит ограничить или избегать:

желудочно-кишечные расстройства - люди с определенными проблемами желудочно-кишечного тракта, такими как синдром раздраженного кишечника, могут испытывать трудности с перевариванием нута, поскольку он содержит олигосахариды, которые могут вызвать вздутие живота

проблемы с почками - нут является источником калия и фосфора, и людям с серьезными проблемами с почками следует ограничить их потребление, поскольку организм может не получится эффективно выводить эти минералы

низкокалорийная диета - хумус содержит жиры и калории, поэтому, если вы придерживаетесь низкокалорийной диеты, следует контролировать порции хумуса, чтобы не превысить дневной лимит калорий

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