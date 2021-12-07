Перехід курців на альтернативні способи доставки нікотину може мінімізувати наслідки постковідного синдрому, - лікар-хірург

Постковідний синдром - це проблема, про яку засоби масової інформації говорять доволі рідко. Інформаційний простір в Україні та світі насичений, у першу чергу, перебігом ковіду та його гострими фазами. Однак про ті ситуації, з якими наші пацієнти стикаються вже після хвороби, інформації дуже мало. Після одужання та отримання негативного ПЛР-тесту, пацієнти часто залишаються наодинці з багатьома проблемами, повʼязаними з ковідом та його наслідками, однак доступної інформації на цю тему все ще дуже мало", - заявив Симонець.

При цьому, одним з проявів постковідного синдрому є розвиток у людей хвороб, спровокованих ковідом, лікування яких потребує хірургічного втручання. Супутніми ж причинами розвитку таких недуг є шкідливе виробництво та тютюнопаління.

"При постковідному синдромі лікарі-хірурги дуже часто стикаються з двома основними проблемами - пневмофіброзом та бульозною емфіземою легень, які діагностуються у людей на фоні перенесеної коронавірусної хвороби. Таким пацієнтам надати допомогу можна лише в хірургічний спосіб, адже терапевтичними методами ці хвороби не лікуються. Безперечно, існує цілий ряд супутніх факторів, які провокують розвиток тієї ж бульозної емфіземи легень, основними серед яких є шкідливе виробництво та тютюнопаління", - додав хірург.

На думку Симонця, різка відмова від таких факторів може мати негативний вплив на процес лікування.

"Незважаючи на те, що тютюнопаління є одним з основних факторів, що викликає розвиток цієї хвороби, таким пацієнтам я не рекомендую відразу кидати паління. Чому? Тому що різка відмова від паління неминуче призводить до загострення бронхіту курця. Іншими словами, у пацієнта зʼявиться велика кількість мокроти і мені як лікарю знадобиться набагато більше часу та застосування додаткових медичних методів для діагностики та лікування такого хворого. Передбачаючи такі проблеми, я свідомо розповідаю своїм пацієнтам про альтернативні методи доставки нікотину, одним з найпоширеніших та найдоступніших з яких є системи нагрівання тютюну. У такий спосіб, людина отримує ту дозу нікотину, до якої звикла, однак позбавляється інших продуктів горіння та смол, що містяться у звичайній сигареті. І це один з найоптимальніших варіантів зменшення шкоди для таких пацієнтів", - зауважив кандидат медичних наук.

За словами лікаря, ефективним способом мінімізації наслідків постковідного синдрому для пацієнтів може стати перехід на альтернативні способи доставки нікотину.

"Наші колеги із распіраторного товариства Німеччини наголошують, що саме те, чим дихає пацієнт, обумовлює важкість чи легкість перебігу постковідного синдрому. Одна з їхніх порад - забезпечення чистоти повітря. На тому, що має бути навколо. І знову ж ми повертаємося до теми тютюнопаління. Звичайна сигарета, коли курець вдихає величезну кількість смол, які погіршують стан його дихальної системи, лише ускладнює стан пацієнта. Якщо людина має серйозну нікотинову залежність, для таких пацієнтів потрібно шукати шляхи зниження шкоди, інші шляхи доставки цього нікотину", - підсумував Симонець.