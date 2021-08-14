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Перегрів і тепловий удар у дітей: медики розповіли про симптоми та як надати допомогу

Автор: Володимир Костирін

В Україну найближчими днями знову повернеться спека, і в такі періоди важливо пам'ятати про ризики не тільки перегріву, але і теплових ударів внаслідок впливу сонячних променів і високої температури повітря. У МОЗ дали ряд рекомендацій батькам, як розпізнати перші ознаки такої небезпеки в спекотну погоду для дітей і надати першу допомогу.

Корисні поради опубліковані на сайті Центру громадського здоров'я МОЗ України.

Фахівці звернули увагу, що в спеку наш організм може страждати від перегрівань, і особливо це небезпечно для малюків.

Перегрів у дітей може статися через тривале перебування в спекотну погоду на вулиці, під час активних фізичних навантажень (ігра, спорт) - причому навіть раптово.

Тепловим ударом є патологічний стан, обумовлений загальним перегріванням організму. Сонячний удар - різновид теплового, який виникає через прямі дії сонячних променів на голову.

У дитини тепловий удар може трапитися, якщо вона одягнена занадто тепло, п'є недостатньо рідини, або має надмірну вагу. А тепловий удар може виникнути й у приміщенні, якщо там спекотно і душно. Прогулянки під сонцем з непокритою головою здатні привести до сонячного удару.

Які симптоми перегрівання

  • млявість;
  • нудота;
  • запаморочення;
  • сильне потовиділення;
  • спрага;
  • підвищення температури тіла.

Які симптоми теплового удару

  • відсутність поту;
  • гаряча почервоніла шкіра;
  • головний біль або запаморочення;
  • сплутаність свідомості;
  • нудота, блювота;
  • судоми;
  • сильний і прискорений пульс;
  • непритомність;
  • висока температура тіла (39-41 градусів).

Перша допомога дитині при перегріванні

  1. Віднесіть дитину з прямого сонячного світла в прохолодне приміщення і покладіть на спину.
  2. Розстебніть одяг.
  3. Давайте пити воду кожні 10-15 хвилин.
  4. Прикладайте до шкіри малюка мокру прохолодну тканину, включіть кондиціонер чи вентилятор, або обмахуйте дитину рушником.

Перша допомога дитині при тепловому ударі

  1. Відведіть дитину в тінь або прохолодне приміщення, покладіть на спину, піднявши ноги. Розстебніть або зніміть з малюка одяг.
  2. Викличте екстрену медичну допомогу за номером "103" або "112".
  3. Охолодіть тіло дитини - допоможуть холодна ванна, душ або компреси зі змоченою у воді тканиною. Продовжуйте це робити, поки не відчуєте, що шкіра вже не така гаряча або поки не прибудуть лікарі.
  4. Коли температура тіла знизиться, витріть дитину, укладіть і накрийте сухим простирадлом.
  5. Давайте багато пити, воду при цьому можна трохи підсолити.
  6. Обмахуйте дитину рушником або помістіть її поруч з вентилятором або кондиціонером. Якщо температура тіла знову підніметься, повторіть одну з охолоджуючих процедур.

При цьому важливо знати, що при тепловому ударі не можна давати дитині ліки або тонізуючі засоби - наприклад міцний чай або каву!

Нагадаємо, раніше науковці назвали найнебезпечнішу температуру повітря для людини.

Також ми писали про те, які продукти можуть спровокувати тепловий удар, і що категорично не можна їсти в спеку.

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