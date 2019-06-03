Перепочинок закінчився: синоптики попередили про різке погіршення погоди

Погода в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні 4 червня очікується несприятливою у багатьох областях

Погода в Україні 4 червня різко зміниться після відносно спокійних і сонячних вихідних. Синоптики попереджають про те, що у вівторок Україну накриє сильними грозами, зливами та місцями градом. У деяких областях очікується невелике зниження температури повітря.

Погода на сході України буде дощовою, в регіоні очікуються сильні грози. Температура повітря вночі становитиме +15 +17 градусів, вдень очікується +26 +28 градусів, місцями до +29 градусів.

У південних областях також пройдуть грози, місцями можливий град. Нічна температура повітря коливатиметься в межах +17 +19 градусів, денна – від +24 до +29 градусів. У Криму пройде гроза. Вночі +16 +18 градусів, вдень очікується +26 +28 градусів.

На півночі країни синоптики прогнозують дощову погоду з грозами. Вночі очікується +15 +17 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +26 +28 градусів.

Західні області знову накриє грозами, сильними дощами і можливий град. Нічна температура повітря складе +14 +16 градусів, удень повітря прогріється до +23 +25 градусів.

В центральній частині прогнозуються дощі та грози. Нічна температура повітря в межах +15 +17 градусів, вдень очікується від +26 до +28 градусів.

У Києві 4 червня пройде невеликий дощ. Вночі температура коливатиметься від +15 до +17 градусів, удень повітря прогріється до +26 +28 градусів.

Погода в Україні 4 червня

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптик шокувала прогнозом погоди.

А також розповідали про те, що синоптики дали неоднозначний прогноз погоди на все літо.