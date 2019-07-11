Передозування не буде: Комаровський розповів про популярну дитячу процедуру

Доктор Комаровський розповів, чи можна зашкодити дитині частим промиванням носа фізрозчином, і як часто можна проводити процедуру зволоження слизових оболонок маленьким дітям. Про це знаменитий педіатр написав на своїй сторінці в Instagram.

Батьки звернулися до Євгена Комаровського з питанням, чи не вплине надлишок солі в фізрозчині на нирки малюка, якщо протягом тривалого часу двічі на день обробляти ніс дитини.

Педіатр запропонував батькам порахувати, скільки фізрозчину потрапляє в організм дитини. Якщо капати по 5 крапель у кожну ніздрю, це 20 крапель в день, які містять 9 мг солі (1 літр фізіологічного розчину містить 9 г солі).

Комаровський розповів про промиванні носа фізрозчином і надлишок солі (noticiasaominuto.com.br)

Якщо припустити, що дитина ковтає весь фізрозчин, який потрапляє їй в ніс, вона щодня додатково отримує 9 мг солі.

Доктор Комаровський привів добові норми споживання солі для дітей:

до 10 місяців - близько 200 мг натрію хлориду на добу,

10-12 місяців - 350 мг,

після року - 500 мг на добу,

надалі приблизно 500 мг на кожні 10 кг ваги.

Виходячи з цих цифр, педіатр стверджує, що додаткові 9 мг ні на що не можуть вплинути серйозно.

Комаровський розповів про промиванні носа фізрозчином і надлишок солі (noticiasaominuto.com.br)

"А якщо ви не капаєте ніс, а промиваєте, то малоймовірна ситуація, при якій дитина ковтає весь той об'єм рідини, що використовується для промивання", - пише Комаровський.

За словами педіатра, ризику передозування солі і шкоди для нирок при промиванні носа фізіологічним розчином не існує.

Нагадаємо, Уляна Супрун різко висловилася з приводу тривалої декретної відпустки в Україні, назвавши такі "пільги" радянським пережитком. Глава МОЗ вважає, що потрібно докорінно змінювати всю систему, щоб дати можливість жінкам можливість успішно поєднувати материнство і самореалізацію в професії.

До речі, нещодавно доктор Комаровський розповів про те, як правильно піклуватися про чутливу шкіру немовлят, щоб запобігти її пересиханню.

Також ми писали про те, що Євген Комаровський висловився про те, як правильно лікувати такий прояв стафілококової інфекції як фурункул.