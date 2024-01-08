На передовой погиб 23-летний украинский летчик Blue Helmet: что о нем известно (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост девушки Владислава Евгении Нестеренко в Instagram .

Что известно о Владиславе

Летчик родился в городе Малин Житомирской области. В 2021 году он окончил летный факультет Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

В работе Владислав Залистовский был пилотом боевого самолета МиГ-29.

Владислав Залистовский во время учебы (фото: социальные сети)

"Мой герой! Я никогда не думала, что на моей странице будет подобный пост. Ты любил свою работу, свою жизнь, свое небо, но оно сыграло с тобой злую шутку. Ты навсегда останешься в моем сердце лучшим мальчиком в мире. И не только в моем", - написала Евгения.

Она добавила, что умышленно не будет делать фотографии Владислава черно-белыми, ведь парень был ярким и любил жизнь.

"Почему-то небо забирает лучших. Вечного тебе полета, мой ангел. Я верю, что ты все видишь… Я сделаю все, чтобы виновные были наказаны! Я очень тебя люблю", - подытожила девушка.

Другой украинский пилот Air Fighter отметил, что гибель Залистовского - это большая потеря для всей авиационной семьи.

"Он был одним из тех, с кем я выполнил бы любую задачу с уверенностью, что он не оставит в тяжелой ситуации. Так было и в военном деле, да и по жизни в целом! Владислав погиб, защищая наше небо, хотя ему было всего 23. Только вдумайтесь в эту цифру! А он был пилотом боевого самолета МиГ-29 и имел на своем счету уже десятки боевых вылетов", - написал побратим Владислава.