На передовой погиб 23-летний украинский летчик Blue Helmet: что о нем известно (фото)
Защищая Украину, погиб 23-летний летчик ВСУ Владислав Залистовский с позывным "Blue Helmet".
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост девушки Владислава Евгении Нестеренко в Instagram.
Что известно о Владиславе
Летчик родился в городе Малин Житомирской области. В 2021 году он окончил летный факультет Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.
В работе Владислав Залистовский был пилотом боевого самолета МиГ-29.
Владислав Залистовский во время учебы (фото: социальные сети)
"Мой герой! Я никогда не думала, что на моей странице будет подобный пост. Ты любил свою работу, свою жизнь, свое небо, но оно сыграло с тобой злую шутку. Ты навсегда останешься в моем сердце лучшим мальчиком в мире. И не только в моем", - написала Евгения.
Она добавила, что умышленно не будет делать фотографии Владислава черно-белыми, ведь парень был ярким и любил жизнь.
"Почему-то небо забирает лучших. Вечного тебе полета, мой ангел. Я верю, что ты все видишь… Я сделаю все, чтобы виновные были наказаны! Я очень тебя люблю", - подытожила девушка.
Другой украинский пилот Air Fighter отметил, что гибель Залистовского - это большая потеря для всей авиационной семьи.
"Он был одним из тех, с кем я выполнил бы любую задачу с уверенностью, что он не оставит в тяжелой ситуации. Так было и в военном деле, да и по жизни в целом! Владислав погиб, защищая наше небо, хотя ему было всего 23. Только вдумайтесь в эту цифру! А он был пилотом боевого самолета МиГ-29 и имел на своем счету уже десятки боевых вылетов", - написал побратим Владислава.
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