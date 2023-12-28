RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Насмотрелись российского сериала. В Киеве подростки организовали преступную группу и напали на сверстника (фото)

Подростки в Киеве напали на ровесника (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

В Киеве разоблачили преступления организацию подростков, которые под влиянием российского сериала "Слово пацана" напали на ровесника и обворовали его.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Полиции Киева в Facebook.

Что известно о деле

В начале декабря в полицию Киева обратился мужчина с заявлением о том, что его 16-летнего сына избили и ограбили.

Правоохранителям удалось узнать, что несовершеннолетние парни под влиянием российского сериала "Слово пацана" собирались совершать преступления на территории столицы.

Нарушители привлекли к своей деятельности девушек. Они должны были знакомиться онлайн с парнями и приглашать на свидание. При этом предпочтение отдавали владельцам дорогих гаджетов. Затем молодые люди планировали грабить тех, кто придет на встречу.

Переписка грабителей о воровстве и избиении (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

У 16-летнего парня они отобрали телефон и избили его. Смартфон сразу сдали в ломбард, а деньги - разделили между сообщниками.

Украденный мобильный телефон полицейские разыскали и изъяли как вещественное доказательство.

Фигурантам 2006 и 2007 годов рождения сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения по статье о грабеже, соединенном с насилием, совершенном по предварительному сговору группой лиц и во время военного положения.

Санкция статьи предусматривает от семи до десяти лет лишения свободы.

Полиция установила личности нарушителей и готовит санкции (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

Ранее мы рассказывали, что полиция Харькова не давала известному волонтеру из Японии собирать деньги для Украины.

Читайте также, какой штраф за отказ показывать права полиции может быть.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевдітиПолиция Киева