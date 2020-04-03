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Як передається коронавірус через волосся: вчені дали відповідь

STYLERКоронавірус    03.04.2020 - 06:59
Як передається коронавірус через волосся: вчені дали відповідь
Коронавірус не передається по волоссю, якщо дотримуватися дистанції

Вчені пояснили, чи може передаватися коронавірус через волосся

Коронавірус в Україні інфікував 804 людини, 20 людей померли від ускладнень інфекції. Італійські вчені повідомили, що Covid-19 не передається від хворої людини до здорової через одяг і волосся, навіть якщо не дотримувати дистанцію менше одного метра.

Про цей факт розказали експерти Вищого інституту охорони здоров'я Італії, коли відповідали на питання, чи можливо заразитися коронавірусом через верхній одяг і волосся. Поради опублікували на сайті Моз Італії.

Медики запевняють, що виживання Covid-19 у зовнішньому середовищі ще до кінця не досліджено, однак, якщо дотримуватися правил, то коронавірус навряд чи зможе потрапити в організм людини через волосся.

Фахівці не рекомендують заносити з вулиці в кімнату речі і верхній одяг.

Раніше експерти повідомляли, що довге волосся занепокоєння на тлі пандемії не викликає. За їх словами, окремі ділянки тіла і волосся рідко вступають у контакт із зараженими поверхнями.

До речі, у цілях недопущення розповсюдження хвороби, у країні продовжено карантин до 24 квітня, введені більш жорсткі правила, а медики рекомендують дотримуватися всіх рекомендацій і правил гігієни, щоб мінімізувати ризик зараження.

Як ми писали раніше, фахівці розповіли, як правильно дезінфікувати будинок, коли в ньому є хворі.

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