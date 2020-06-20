Передається через унітаз: вчені зробили нову заяву про COVID-19

Коронавірус 2020 може поширюватися різними способами, а тому важливо не забувати про заходи безпеки. Вірус здатний пережити навіть подорож через травну систему людини.

Він може перебувати у фекаліях ще через кілька тижнів після зникнення симптомів. Тому дуже важливо змивати унітаз із закритою кришкою, передає видання Daily Mail.

Вірус може або безпосередньо заразити іншу людину, або осісти на розташованих поблизу поверхнях. Тому при користуванні громадськими туалетами, важливо закривати кришку перед змивом.

Відмічається, що після змиву утворюється завихрення, схоже на торнадо або вир. Потім цей вихор здіймається в повітря і розносить заражені краплі, які можуть містити будь-який вірус, включаючи грип або коронавірус.

Цзі-Сян Ван з університету Янчжоу зазначив, що при частому використанні туалету швидкість ще вище. Підчепити коронавірус із більшою ймовірністю можна в громадському туалеті, який обслуговує густонаселений район.

"Через турбулентність, що створюється швидким потоком води, змив стільця в унітазі формує хмару інфекційних частинок, яка може підніматися на висоту до 3 футів (1 метр). Деякі частинки уловлюються чашею унітазу або водою, однак якщо унітаз не прикритий кришкою, у простір над стульчаком піднімається до 60% крапель", - зазначено в дослідженні.

До речі, вірус передається повітряно-крапельним, повітряно-пиловим, фекально-оральним шляхом. До факторів передачі відносяться виділення носоглотки, блювотних мас, фекалії птахів, тварин, хворої людини.

Збудники не можуть передаватися безпосередньо через предмети, дверні ручки, посилки, продукти, якщо дотримана гігієна рук і правила кулінарної обробки продуктів.

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