Передача коронавіруса без симптомів: Супрун зробила важливу заяву

Коронавірусна хвороба може проходити без прояву симптомів у пацієнта, але вірус залишається активним та інфікує інших людей. Пресимптоматична і безсимптоматична передача вірусу SARS-CoV-2 в даний час досліджується науковцями.

Колишня керівниця МОЗ України Уляна Супрун розповіла подробиці про такі випадки і відзначила важливість впровадження масового тестування.

Перебіг інфекції, викликаної SARS-CoV-2, орієнтовно можна розділити так:

інфіковані з асимптоматичним перебігом хвороби,

хворі з легкими симптомами (мають легку форму CОVID-19 і не потребують госпіталізації)

люди, у яких вірус спричинив хворобу CОVID-19 з важкими симптомами (потребують госпіталізації).

"Це означає, що не всі люди інфіковані вірусом SARS-CoV-2 мають хворобу CОVID-19. Але означає, що навіть без симптомів хвороби вони можуть інфікувати інших", - зазначила медик у своєму Facebook.

Тому Всесвітня організація охорони здоров'я визначає наступні типи передачі вірусу:

Симптоматична передача

Випадок, коли у людини розвинені ознаки і симптоми COVID-19 і вже за їх наявності може інфікувати інших. Тут вірус SARS-CoV-2, передусім, передається від симптоматичних людей іншим людям при тісному контакті. Це відбувається через невеликі краплі рідин з носа чи рота. Ці краплі поширюються під час кашлю, чхання, при розмовах або просто видиху повітря.

Інший спосіб - контакт із забрудненими предметами або поверхнями.

"Дані досліджень, в яких збирали повторні біологічні зразки у підтверджених пацієнтів, свідчать про те, що вивільнення вірусу SARS-CoV-2 є найвищим у верхніх дихальних шляхах (у носі та горлі) на початку захворювання. Тобто людина може бути найбільш заразною протягом перших трьох днів від часу появи симптомів", - звернула увагу Супрун.

Пресимптоматична передача

Інкубаційний період хвороби COVID-19 (час від зараження вірусом до виникнення симптомів) становить в середньому 5-6 днів, але може збільшуватися до 14-ти. У цей період деякі інфіковані SARS-CoV-2 люди можуть вже бути заразними і передавати вірус іншим. Тобто до появи симптомів хвороби COVID-19.

Такий тип передачі був виявлений шляхом пошуку контактних осіб і ретельного дослідження кластерів підтверджених випадків. Як виявилося, інфікування відбулося за 1-3 дні до появи симптомів у людини, яка інфікувала іншу.

Дослідження серійних інтервалів (кількості днів між появою симптомів) у первинному і вторинному випадку в Китаї показало, що 12,6% випадків передачі були пресимптоматичними.

Механізм передачі вірусу від пресимптоматичного випадку такий самий, як і під час симптоматичного - через краплі під час тісного контакту з іншою людиною або дотику до забруднених поверхонь.

Асимптоматична (безсимптоматична) передача

Фактично така ж, як і пресимптоматична. Лише з відмінністю, що людина з вірусом SARS-CoV-2 взагалі не розвиває симптомів хвороби COVID-19, тобто не має клінічних проявів хвороби

"Цікаво, що безсимптомні випадки характеризувалися нижчими титрами антитіл вірусу SARS-CoV у порівнянні з інфікованими людьми, які розвинули пневмонію", - зазначила Супрун.

Що з цього випливає

Раннє виявлення та ізоляція симптоматичних хворих COVID-19, разом із відстеженням та ізоляцією їх контактів є важливою стратегією стримування COVID-19, наголошує екс-чиновник.

"Однак, існування підтверджень щодо передачі вірусу без симптомів також мають враховуватися, особливо, під час розробки стратегії тестування населення. Тим паче, протестовані на SARS-CoV-2 повинні бути всі контактні особи виявленого хворого, навіть якщо вони не виявляють симптомів COVID-19", - зауважує Супрун.

Крім того, вона заявила, що тестування людей тільки з симптомами не здатне виявити всі випадки інфікування SARS-CoV-2. Супрун назвала це одним з аргументів на користь впровадження масового тестування людей і збільшення потужностей тестування.

Раніше ми писали про те, що коронавірус може проявлятися безсимптомно або ж за своїми ознаками бути схожим на сезонну ГРВІ, й описували деякі специфічні симптоми, які здатні вказати, що ви вже перенесли коронавірус.