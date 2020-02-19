Передача коронавіруса від людини людині: медики розповіли правду

Коронавірус з Китаю може передаватися від людини людині. У Всесвітній Організації охорони Здоров'я повідомили, що вже зафіксували близько 100 таких випадків зараження. В основному люди хворіли на круїзному лайнері "Diamond Princess". Про це заявив на брифінгу генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреісус.

"На даний момент налічується 92 випадку передачі COVID19 від людини до людини в 12 країнах за межами Китаю. У нас недостатньо даних про випадки за межами Китаю, щоб провести порівняльну оцінку серйозності захворювання або рівня смертності", - сказав він.

Медики повідомляють, що ВООЗ відстежує ситуацію разом з державами, де були зареєстровані хворі, щоб краще зрозуміти розвиток кожного випадку хвороби. Але організація поки не зареєструвала передачу вірусу від людини до людини, за винятком тих, що заразилися на круїзному лайнері "Diamond Princess". До речі, всі пасажири з цього лайнера вже вилікувались і майже здорові.

Нагадаємо, що 19 лютого з Києва вилетів літак до китайського міста Ухань, звідки він проведе евакуацію українців і громадян ще десяти країн у зв'язку з коронавірусом. Планується, що літак повернеться в Україну 20 лютого в 8 ранку. Рейсу PQ7301 авіакомпанії Sky Up доведеться подолати майже 7 тисяч кілометрів.