Педиатр рассказала, почему младенцы так приятно пахнут

Почему новорожденные приятно пахнут

По словам врача, каждый ребенок пахнет по-разному. Как правило, есть некий приятный, сладковатый, немного сырный запах, который сопровождает новорожденного в первые несколько недель его жизни, но специфические нотки отличаются от ребенка к ребенку.

Этот уникальный запах присутствует сразу после рождения ребенка. Это длится несколько недель, а затем постепенно исчезает.

"Новорожденные появляются на свет после того, как месяцами плавают в амниотической жидкости, покрытые воскообразным белым веществом, известным как vernix caseosa", - рассказала медик.

Многие предполагают, что эти жидкости и вещества играют важную роль в новом детском запахе. Это может быть частично причиной того, что особенный запах новорожденного быстротечен и сохраняется лишь несколько недель.

Что говорят ученые

В исследовании 2019 года выясняли запах амниотической жидкости по сравнению с запахом головы новорожденного ребенка и обнаружили, что хотя некоторые компоненты были похожи, запах имел больше химических элементов и был индивидуально отличным.

"В исследовании аж 1987 года 90% женщин могли идентифицировать своих новорожденных по запаху только после 10 минут или часа общения с младенцем", - отметила Власенко.

Тогда как исследование 2013 года показало, что аромат младенца не только является идентификационным признаком для их родителей, но и запускает дофаминовые пути женщин в области мозга, связанные с удовольствием. Это те же пути, которые запускаются такими вещами, как запах вкусной еды или от наркотического воздействия.

Ученые обнаружили, что те женщины, которые были матерями, имели более сильную реакцию в мозгу на запах новорожденного, чем те, кто не были. Это привело к потенциальной теории о том, что во время родов в мозге могут произойти гормональные изменения.

Другая теория заключается в том, что ощущение запаха собственного ребенка вызывает эту более сильную реакцию. Запах и память могут иметь мощную связь.

Педиатр добавила, что с научной точки зрения, аромат ребенка - это смесь биологических факторов, таких как защитный слой на их коже и уникальный химический состав их тела.

Такой приятный запах младенцев способствует высвобождению окситоцина или "гормона любви", который способствует ощущению комфорта и родственным связям, одновременно снижая стресс.

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