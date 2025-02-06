Педиатр назвала редкую болезнь, которую можно обнаружить с помощью фото со вспышкой

Рак глаза или катаракту можно обнаружить с помощью съемки со вспышкой, которая покажет "белое свечение" в глазах. Недуга чаще всего возникает у детей до 3 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу педиатра Дарьи Власенко.

Что известно о болезни

Ретинобластома - это рак, который поражает сетчатку глаза, и чаще всего развивается у маленьких детей. У взрослых ретинобластома встречается очень редко.

Основные симптомы, на которые следует обращать внимание:

белый блик зрачка, особенно на фотографиях со вспышкой

косоглазие (страбизм) или смещение глазного яблока

ухудшение зрения

покраснение или отек глаза

изменение цвета радужки глаза (гетерохромия)

Самый распространенный симптом - белый блик зрачка на фото со вспышкой. Это называется лейкокория - эффект "кошачьего глаза".

Как диагностировать

Обычные фотографии со вспышкой могут помочь заметить проблему. Если вы видите белый блик вместо красного рефлекса - это сигнал для того, чтобы обратиться к врачу.

Исследования 2022 года показали, что вспышка камеры на мобильных устройствах может служить инструментом скрининга для некоторых заболеваний глаз, таких как ретинобластома.

Когда у ребенка ретинобластома, лейкокория не всегда видна на каждом фото. Это зависит от окружающего освещения, угла, под которым вспышка попадает в глаз, размера и положения опухоли (опухолей), а также от того, использовалось ли уменьшение эффекта красных глаз.

"Так же, если у ребенка рак обоих глаз, на одной фотографии можно обнаружить лейкокорию только в одном глазу", - добавила медик.

Важно, если на фотографии виден большой белый блик, но все остальные фотографии нормальные, вряд ли это ретинобластома.

Почему возникает ретинобластома

Ретинобластома может быть наследственной или спорадической. В 25-30% случаев она передается от родителей. Если один из родителей является носителем мутировавшего гена, ребенок имеет 50% шансов унаследовать этот ген.

При ранней диагностике шансы на выздоровление очень высоки (до 95%). Своевременное выявление дает возможность сохранить зрение и избежать серьезных осложнений.

Обычно лечение включает химиотерапию, лазерную терапию или хирургическое вмешательство, если опухоль не поддается другим методам.