Педагогов возмутило поведение нардепа Тищенко во время визита в пункт обогрева

"Позиция руководителей учебных заведений Святошинского района. Молчать не будем. Ревизией депутатом Верховной рады Николаем Тищенко Пунктов Несокрушимости, которые сейчас находятся в учебных заведениях Святошинского района, и его гневным постом в фейсбуке о неготовности таких пунктов принять жителей района, проявлениями пренебрежительного поведения во время визита, унизительным отношением и оскорбительной риторикой поста в Фб перечеркивается прекрасная и своевременная идея помощи и поддержки людей во время войны", - заявила Проскура.

Она подчеркнула, что такими проверками Тищенко оскорбил всех руководителей учебных заведений.

"Господин Николай Тищенко, вы оскорбили руководителей учебных заведений, которые с 24 февраля стойко держат образовательный фронт, потому что для жителей своих микрорайонов возглавляемые ими учебные заведения стали пунктами, где гражданам точно окажут помощь, поддержат словом и делом. Вы такими инспекциями фактически "обнулили" девятимесячную работу в военное время руководителей учебных заведений Святошинского района", - сказала Проскура.

Директор также подчеркнула, что работники учебных заведений добросовестно выполняют свою работу без каких-либо проверок и ревизий.

"А генераторы мы научились запускать и, к слову, не по требованию депутата, а ради людей, потому что им отдаем еще и тепло своих сердец. И зарплаты свои готовы отдать на ВСУ, и поддерживать наших защитников и защитниц будем к Победе. И будем детей учить, и будем любить, и будем беречь. Без инспекций, проверок и ревизий", - подчеркнула она.