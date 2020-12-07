Педагога, яка побила учня під Львовом вже звільнили: покарання спіткало миттєво

У Львівській області викладач української мови та літератури побила дитину прямо на уроці. З'ясувалося, що інцидент стався в селі Потелич Жовківського району. На відео, яке з'явилося в мережі, вчителька спочатку смикає дитину, а потім дає йому потиличники, кричить і це все відбувається на очах в інших дітей.

Виявилося, що педагог – це заступник директора з виховної роботи Потелицької ЗОШ I-III ступеня. Дитині, яку вона публічно принизила і завдала ударів – 11 років. У Жовківської районної державної адміністрації повідомили, що звільнили педагога.

"Жовківська районна державна адміністрація інформує про інцидент, який мав місце в навчальному закладі с. Потелич, комісією прийнято рішення згідно з наказом 64-до Потелицька ЗОШ I-III ступенів звільнити з посади заступника директора з виховної роботи, 07.12.2020 р. за угодою двох сторін", - сказано в повідомленні.

В РДА створена робоча комісія для розгляду цього питання та прийняття відповідних заходів.

Крім того, інцидентом зацікавилася поліція. Вони виявили відео при щоденному моніторингу соціальних мереж.

"За даним фактом працівники ювенальної превенції спільно зі слідчими Жовківського відділення поліції проводять перевірку. Встановлено, що подія сталася 3 грудня у шостому класі середньої загальноосвітньої школи, розташованої в одному із сіл району. Також правоохоронці встановили вчительку і 11-річного учня. Зараз із заявою про вчинення правопорушення в поліцію батьки хлопчика не зверталися", - розповіли у відділі комунікації ГУ НП у Львівській області.

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